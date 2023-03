‘Mercado das Pulgas’ tem shows e exposição de carros antigos no fim de semana em Natal

Feira será realizada na Praça Ecológica de Ponta Negra, com acesso gratuito. Programação tem Mobydick no sábado (1º), e Banda Café e Sangueblues no domingo (2). O “Mercado das Pulgas de Natal” está confirmado para o fim de semana, na Praça Ecológica de Ponta Negra (Praça do Gringos). A feira conta com estandes de antiguidades, brechós, sebos, colecionadores, exposição de carros antigos e praça de alimentação. O evento tem acesso gratuito e também oferece ao público apresentações musicais, teatrais e circenses.

No sábado (1º), às 15h30 tem rock e folk com The Anthologics; às 17h30, Companhia Era Uma Vez (Especial da Páscoa); e o último show do dia fica por conta da Banda Mobydick, às 19h30.

Bia Azevedo

No domingo (2), às 15h30, a Banda Café apresenta repertório em homenagem aos Beatles; às 17h30, o Mágico Rian diverte a criançada; às 19h30, tem muito rock ‘n roll e blues com a banda Sangueblues.

Com uma programação variada e livre para todas as idades, o Mercado das Pulgas surgiu em Natal no ano de 2017 e é uma feira de antiguidades para pensar o consumo consciente, apreciação de artistas locais, praticar e fazer uso do desapego, além de permitir ao visitante “levar uma história para casa”. O evento reúne brechós, vinis, antiquário, colecionáveis, sebo, artes plásticas e artesanato.

Bia Azevedo

