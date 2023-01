mercado-de-trabalho-no-centro-oeste-paulista-conta-com-mais-de-500-vagas-de-emprego;-veja-como-se-candidatar

O destaque fica para o Emprega Bauru, com mais de 150 vagas. Veja também as oportunidades de emprego em Marília, Jaú, Lençóis Paulista e Ourinhos (SP). Mercado de trabalho oferece mais de 400 vagas de emprego no centro-oeste paulista

Agência Brasil/Divulgação

O centro-oeste paulista começa a semana com xxx vagas de trabalho disponíveis em programas de geração de emprego de algumas das principais cidades da região.

O destaque fica para o Emprega Bauru, com vagas. Dentre elas, há xx oportunidades para . Veja também as vagas de emprego em Marília, Jaú, Lençóis Paulista e Ourinhos (SP).(confira todas as ofertas abaixo).

Bauru

Auxiliar de instalador – 1 vaga

Encarregado – 1 vaga

Auxiliar de produção – 1 vaga

Vendedor(a) – 3 vagas

Técnico de edificação – 1 vaga

Auxiliar técnico – 1 vaga

Estágio administrativo – 1 vaga

Pintor com exp. em revólver – 1 vaga

Operador CNC para comunicação visual – 1 vaga

Designer – 1 vaga

Consultor de vendas – 5 vagas

Consultor de vendas (crédito consignado) – 4 vagas

Faxineira – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Instalador comunicação visual – 2 vagas

Auxiliar técnico de instalação e montagem – 2 vagas

Atendente/balconista de lanchonete – 10 vagas

Ofício de manutenção predial – 1 vaga

Operador centro de usinagem – 2 vagas

Vendedor externo – 2 vagas

Mecânico – 1 vaga

Motorista entregador (CNH-D) – 3 vagas

Torneiro mecânico – 1 vaga

Consultor comercial PJ – 50 vagas

Auxiliar mecânico de manutenção industrial – 1 vaga

Estágio marketing – 1 vaga

Supervisor (callcenter) – 2 vagas

Estágio em direito – 1 vaga

Comprador – 1 vaga

Costureira – 2 vagas

Atendente via chat – 50 vagas

Instalador de sistemas eletrônicos – 1 vaga

Total de vagas: 156

Os interessados em preencher as vagas devem se cadastrar exclusivamente pela página do programa Emprega Bauru no site da prefeitura.

Lençóis Paulista

Açougueiro (a) / auxiliar – 2 vagas

Analista de estoque – 1 vaga

Auxiliar técnico – 1 vaga

Ajudante – 4 vagas

Atendente de mesa / operadora de caixa – 2 vagas

Auxiliar de caldeireiro – 1 vaga

Auxiliar de compras – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar de manutenção – 1 vaga

Auxiliar de padaria – 1 vaga

Auxiliar de produção – 10 vagas

Auxiliar de produção – temporária – 25 vagas

Assistente administrativo financeiro – 2 vagas

Assistente de marketing – 1 vaga

Cozinheiro / auxiliar de cozinha – 4 vagas

Doméstica – 1 vaga

Estágio em engenharia civil – 1 vaga

Encarregado operacional – 2 vagas

Encarregado de departamento pessoal – 1 vaga

Frentista – 1 vaga

Gesseiro – 3 vagas

Jovem aprendiz (Frigol) – 1 vaga

Laminador – 1 vaga

Mecânico de máquinas – 1 vaga

Mecânico / eletricista de veículos pesados – 2 vagas

Monitor cultural – 1 vaga

Monitor de educação financeira – 1 vaga

Monitor de oralidade, comunicação e exposição oral – 1 vaga

Motorista carreteiro – 10 vagas

Oficial de montagem industrial – 1 vaga

Operador de mini pá-carregadeira – 3 vagas

Operador de telesserviços – 10 vagas

Orientador social – 1 vaga

Preparador de máquinas – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Repositor de mercadorias – 1 vaga

Supervisor de tratamento de efluentes – 1 vaga

Supervisor de operações – 1 vaga

Serralheiro – 1 vaga

Técnico de automação – 1 vaga

Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga

Tosador – 1 vaga

Vendedor externo – 1 vaga

Total de vagas: 111

Os interessados em concorrer às vagas devem ligar para: (14) 3433-3212 ou 3433-3469, das 8h às 14h.

Marília

Estoquista – 1 vaga

Consultor comercial (100% comissionado) – 1 vaga

Azulejista – 29 vagas

Soldador – 2 vagas

Auxiliar de serralheria – 2 vagas

Ajudante de pátio – 1 vaga

Pizzaiolo – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Ajudante – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 5 vagas

Montador de móveis planejados – 1 vaga

Borracheiro – 1 vaga

Babá – 1 vaga

Consultor técnico – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Balconista – 1 vaga

Soldador MIG – 2 vagas

Churrasqueiro – 1 vaga

Auxiliar de churrasqueiro – 1 vaga

Motorista de ônibus urbano (s/ exp. para formação interna / escolinha) 8

Motorista de ônibus urbano – 7 vagas

Eletricista diesel – 1 vaga

Pintor de obras (temporária) – 1 vaga

Balconista de medicamentos – 1 vaga

Mecânico de refrigeração – 1 vaga

Pedreiro – 4 vagas

Servente – 3 vagas

Aux. de almoxarife – 1 vaga

Estagiário de engenharia – 2 vagas

Azulejista – 5 vagas

Pintor – 5 vagas

Eletricista – 4 vagas

Aux. de limpeza – 3 vagas

Rejuntador(a) – 1 vaga

Encanador – 1 vaga

Auxiliar de jardinagem – 10 vagas

Analista financeiro – 1 vaga

Costureira / auxiliar de confecção – 7 vagas

Total de vagas: 120

Os interessados em concorrer às vagas devem ligar para: (14) 3433-3212 ou 3433-3469, das 8h às 14h.

Ourinhos

Auxiliar em clínica de exames – 1 vaga

Promotor de vendas – 1 vaga

Técnico em eletrônica – 1 vaga

Ajudante de pedreiro – 3 vagas

Auxiliar comercial – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar pedagógico – 1 vaga

Açougueiro – 1 vaga

Balconista – 1 vaga

Costureira – 1 vaga

Empregada doméstica nos serviços gerais – 1 vaga

Encarregado de produção – 2 vagas

Gerente comercial/vendas – 1 vaga

Gerente de produção – 1 vaga

Moldador prensista (borracha) – 1 vaga

Montador de estruturas metálicas – 1 vaga

Oficial de manutenção predial – 2 vagas

Operador de máquina – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Serviços gerais – 1 vaga

Técnica em laboratório de manipulação – 1 vaga

Terapeuta ocupacional – 1 vaga

Tosador (a) – 1 vaga

Vendedor (a) – 5 vagas

Vendedor externo – 3 vagas

Vendedor interno – 4 vagas

Vidraceiro de autos – 2 vagas

Total de vagas: 41

Os interessados devem procurar o PAT de Ourinhos (Rua Cardoso Ribeiro, 290), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Informações: (14) 3326-1069/1086.

Jaú

Almoxarife (menor aprendiz) – 1 vaga

Almoxarife – 1 vaga

Analista de controle de qualidade – 2 vagas

Atendente (estágio) – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar administrativo (estágio) – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar mecânico de autos – 1 vaga

Caseiro – 2 vagas

Consultor – 1 vaga

Consultor técnico – 1 vaga

Consultor de vendas – 10 vagas

Controlador de qualidade – 2 vagas

Mantenedor de conservação de alimentos (assistente de perecíveis) – 1 vaga

Marceneiro – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Mecânico de injeção eletrônica – 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas para calçados – 1 vaga

Monitor infantil (estágio) – 4 vagas

Montador de moveis – 1 vaga

Montador soldador (móveis de alumínio) – 2 vagas

Motorista carreteiro – 15 vagas

Motorista carreteiro – 7 vagas

Oficial de serviços gerais (distribuidora) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais (usina ) – 4 vagas

Operador de caixa (exclusivo PCD) – 1 vaga

Operador de centro de usinagem comando numérico – 1 vaga

Operador de centro de usinagem comando numérico – 2 vagas

Operador de centro de usinagem comando numérico – 1 vaga

Operador de máquina e dobra de chapa – 1 vaga

Operador de torno com comando numérico – 1 vaga

Pintor de automóveis – 1 vaga

Pintor industrial (metalúrgica) – 1 vaga

Programador de controle de produção – 2 vagas

Recepcionista em geral (estágio) – 1 vaga

Salgadeiro – 1 vaga

Serralheiro (metalúrgica) – 1 vaga

Soldador – 1 vaga

Técnico em nutrição – 1 vaga

Técnico em química – 1 vaga

Torneiro mecânico – 1 vaga

Torneiro CNC – 2 vagas

Vendedor varejista – 1 vaga

Vendedor porta a porta – 1 vaga

Vendedor (pracista) – 2 vagas

Vidraceiro – 1 vaga

Total de vagas: 91

Interessados comparecer pessoalmente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, setor PAT (Rua Treze de Maio, 347), das 8h às 17h, com o número do PIS, Carteira de Trabalho, CPF e RG, ou se cadastrar pelo site.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200