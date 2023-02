Mercado Municipal de Mogi recebe evento de promoção da safra do caqui neste sábado

Visitantes poderão conferir e saborear as variedades, como Guiombo (popularmente conhecido como caqui chocolate), Fuyu e Rama Forte (o tipo mais plantado na cidade) Pela importância do cultivo, município é chamado de “terra do caqui”. Evento que celebra a safra do caqui em Mogi das Cruzes será realizado no Mercado Municipal

Neste sábado (25), Mogi das Cruzes celebra o início da safra do caqui, fruta que garante ao município o título de “terra do caqui”, já que cerca de 50% da produção nacional é cultivada em solo mogiano. Para marcar o início da colheita, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Mogi realizará um evento Promoção de Safra de Caquis no Mercado Municipal, das 9h até às 15h.

A ação especial contará com a presença de produtores, feirantes e representantes do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Os frequentadores do Mercado Municipal também vão receber gratuitamente uma cartilha com informações gerais, valor nutricional, recomendações e até receitas a partir da fruta, entre elas pudim, torta, geleia e iogurte.

Perto da rampa do Mercado Municipal, os visitantes poderão conferir e saborear as variedades, como Guiombo (popularmente conhecido como caqui chocolate), Fuyu e Rama Forte (o tipo mais plantado na cidade). O secretário municipal de Agricultura, Felipe Almeida, destaca que o evento é uma grande oportunidade de valorizar os produtos locais e fortalecer o agronegócio.

“A ação faz parte do trabalho de fortalecimento das cadeias produtivas municipais, onde o caqui é nossa fruta mais tradicional e expressiva. Mogi é terra do caqui e, por isso, nada melhor do que usarmos o Mercado Municipal, referência no abastecimento, para promover a safra da fruta em parceria com as demais entidades do setor. Fomentando o consumo da fruta o efeito na cadeia é extremamente positivo, pois reflete na comercialização no campo por parte dos nossos produtores”.

No Alto Tietê, o caqui ocupa uma área de 1.884 hectares. Mogi das Cruzes é a cidade que concentra a maior produção, com 916 hectares de plantação. Somente no município, a produção anual é estimada em torno de 45 mil toneladas, o que representa cerca de 50% da produção nacional da fruta.

O caqui é originária da Ásia: na China e no Japão, é cultivado há séculos e tão apreciado quanto a maçã. A fruta chegou a São Paulo em 1890, através dos portugueses e teve sua expansão de cultivo a partir de 1920, com os imigrantes japoneses, que trouxeram novas variedades e o domínio da produção.

