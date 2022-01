mercato-immobiliare-genova-i-sem-2021

– 28.01.2022 –

Dopo 10 anni la città ritorna in territorio positivo

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari di Genova nella prima parte del 2021 registrano un aumento dello 0,3%.

Si interrompe la diminuzione dei prezzi che interessava la città a partire dal 2007. Molti i quartieri che hanno rilevato quotazioni invariate, mostra ancora difficoltà il mercato della macroarea di Certosa-Pontedecimo mentre è in recupero l’area di Marassi-Molassana-San Fruttuoso.

Nella macroarea di Marassi-Molassana-San Fruttuoso si segnala un recupero dei valori (+4,4%).

Sono stabili i valori immobiliari Molassana e Sant’Eusebio ed in aumento quelli di Gavette e Montesignano. La motivazione deve ricercarsi nella migliore qualità abitativa delle soluzioni scambiate e dai prezzi competitivi della zona che hanno reso più interessante l’acquisto dell’affitto. Il quartiere di Gavette sorge nei pressi del cimitero di Staglieno, è più defilato e meno servito e per questo raccoglie quasi sempre richieste di persone già residenti nella zona. L’offerta immobiliare consiste in palazzi d’epoca costruiti negli anni ’50-’60 che, da ristrutturare, hanno quotazioni medie di 800 € al mq. Più popolare la zona di Montesignano dove è possibile acquistare appartamenti in buono stato a prezzi compresi tra 800 e 900 € al mq. Piace molto la zona di Molassana-San Gottardo con ex case popolari costruite nei primi anni del 1900 che si alternano a case degli anni ’60-’70: le prime hanno valori medi di 900-1200 € al mq, le seconde hanno prezzi da 1200 a 1500 € al mq. La maggior parte delle richieste proviene da persone in cerca della prima casa che, grazie all’accensione un mutuo, acquistano soluzioni dal valore non superiore a 100 mila €. In questo semestre, grazie a prezzi competitivi, la tipologia più richiesta è stato il quattro locali (due camere, sala e cucina) anche da parte di giovani coppie che, in passato, si focalizzavano maggiormente sui trilocali.

I prezzi continuano a diminuire invece nella macroarea di Certosa-Pontedecimo (-7,9%).

Tra i quartieri che vedono ancora prezzi in ribasso c’è Bolzaneto. Ad essere penalizzate sono state soprattutto le tipologie da ristrutturare in seguito alle difficoltà del potenziale acquirente medio di zona di ottenere un mutuo per acquisto e ristrutturazione. Sempre apprezzate le case nel centro del quartiere dove si concentrano i principali servizi e dove acquistano soprattutto famiglie. Un buon usato costa intorno a 1200 € al mq. Nella zona collinare (Murta e Gemiano) ci sono soluzioni indipendenti e semindipendenti i cui prezzi vanno da 600 a 1200 € al mq ed un’altra più popolare dove i valori scendono a 400 € al mq. I prezzi così bassi invogliano anche l’investitore che acquista tagli da 30-40 mila € da mettere a reddito a 300 € al mese. Bolzaneto sarà interessato dal passaggio della Gronda motivo per cui sono stati abbattuti diversi immobili per consentirne la costruzione.

Stabili gli altri quartieri di Genova e le macroaree Principe-Oregina, Cornigliano-Sampierdarena, Voltri-Pegli-Sestri, Castelletto-Foce-San Martino e Quarto-Quinto.

In quest’ultima macroarea si segnala l’andamento del quartiere Quinto che si affaccia direttamente sul mare, defilato rispetto al centro ma ben collegato e servito. Si cercano soprattutto quattro locali, anche da parte di giovani che approfittano dei prezzi più vantaggiosi. La zona del lungomare è quella più apprezzata: per un fronte mare si toccano punte di 4000 € al mq. Ci sono sia case degli anni ’60-’70 sia vecchie case di pescatori che, in ottime condizioni, si scambiano a prezzi medi di 2700 € al mq. Sempre forte la domanda di abitazioni con spazi esterni e i prezzi diminuiscono per quelle che ne sono prive. La maggioranza degli acquisti è indirizzata sulla prima casa ma si acquistano, più raramente, piccoli tagli da mettere a reddito oppure nude proprietà.

Nella prima parte del 2021 nel quartiere Sturla che sorge nella macroarea Castelletto-Foce-San Martino si segnala una discreta domanda di abitazioni con terrazzo e giardino che si concentrata in via Isonzo. I prezzi si aggirano intorno a 1200-1300 € al mq con punte di 1700-2000 € al mq per le tipologie signorili degli anni ’60-’70. Sono presenti alcune nuove costruzioni che toccano 4000-5000 € al mq. Si segnalano anche acquisti per investimento indirizzati su bilocali da 100 mila € affittabili a 400 € al mese. Non lontano sorge l’ospedale Gaslini e per cui c’è una discreta domanda da parte del personale ospedaliero. Tipiche e colorate case dei pescatori sono disponibili in località Boccadasse. Sono ricercate da amatori del genere oppure da chi desidera una casa vacanza. Prezzi medi per un buon usto intorno a 4000 € al mq.

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

