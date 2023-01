Mercedes-Benz retoma produção, após folga para diminuir circulação de pessoas na pandemia em Juiz de Fora

Desde o dia 26 de fevereiro trabalhadores estavam em casa por causa da Covid-19. Colaboradores administrativos continuam em regime de home office. Parque Industrial da Mercedes Benz em Juiz de Fora

As atividades produtivas na Mercedes-Benz foram retomadas em Juiz de Fora nesta segunda-feira (5). A medida foi divulgada pela assessoria da empresa e também vale para a fábrica de São Bernardo do Campo (SP).

Em fevereiro, o G1 mostrou que os trabalhadores entraram de folga no dia 26 do mesmo mês para minimizar a circulação de pessoas por causa da pandemia da Covid-19.

De acordo com a Mercedes-Benz, a partir desta segunda, a empresa terá férias coletivas para grupos alternados de funcionários de acordo com o planejamento de cada fábrica.

“Teremos um grupo de produção menor mantendo os protocolos de distanciamento, mas continuaremos a atender os nossos clientes com nossos produtos e serviços”, informou a nota.

Já os colaboradores administrativos continuam em regime de home office.

Mercedes-Benz em Juiz de Fora

No ano passado, uma audiência pública na Câmara Municipal discutiu a situação da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Um dos motivos para a sessão ser realizada foi o encerramento dos trabalhos da Ford no Brasil.

Na ocasião, representantes da empresa sinalizaram que a montadora manteria as atividades no município.

De acordo com o Legislativo, o objetivo também foi discutir a manutenção de 830 funcionários diretos e a efetividade da Mercedes-Benz na cidade. Em 2019, o G1 mostrou que houve uma redução dos serviços.

