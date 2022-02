mercedes-benz-testa-con-successo-l’ecitaro-g-completamente-elettrico-a-2.000-metri-di-altitudine

Tanta neve, temperature invernali, il tutto a circa 2.000 metri di altitudine: a metà gennaio 2022 l’autobus eCitaro G ha dimostrato le sue capacità nel servizio di linea all’Alpe di Siusi, in Alto Adige.

“Si tratta della prima prova di un autobus elettrico di 18 metri a quote di quasi 2.000 metri all’Alpe di Siusi – un grande momento per noi altoatesini”, afferma Daniel Alfreider in qualità di vicegovernatore provinciale. In qualità di consigliere provinciale dell’Alto Adige, è anche responsabile di infrastrutture e mobilità. Alfreider continua: “il nostro obiettivo è la mobilità a emissioni zero per le persone qui in Alto Adige”.

L’autobus articolato Mercedes-Benz eCitaro G completamente elettrico è dotato di batterie allo stato solido e una capacità di 441 kWh; ha dimostrato stabilità, trazione e prestazioni. “Una super esperienza di guida” è stato il verdetto dell’autista Franz Federspieler, che ha 40 anni di esperienza di guida.

L’eCitaro G è stato utilizzato su una rotta operata dall’azienda Silbernagl, tra i comuni di Compatsch (1850 metri sul livello del mare) e Saltria (1680 metri) nell’Alpe di Siusi, l’altopiano alpino più grande d’Europa, situato nelle Dolomiti altoatesine.

Silbernagl ha la sua sede non lontano dalla zona, a Castelrotto, in Alto Adige. L’azienda punta sulle innovazioni tecniche e sul migliorare la compatibilità ambientale. Il Direttore Generale Carlo Greco è stato quindi felice di testare le capacità dell’eCitaro G, anche in circostanze così insolite: “i veicoli lunghi 18 metri con configurazione 6×4 assi sono di grande interesse per noi. Siamo fiduciosi che saremo in grado di integrarli nella nostra flotta di autobus nei prossimi anni”.

La flotta Silbernagl, molto moderna e ben tenuta, è composta da circa 70 corriere e mezzi di linea, dai minibus compatti ai due piani, quasi esclusivamente dei marchi Mercedes-Benz e Setra. Fondata nel 1978 da Anton e Monika Silbernagl, l’azienda a conduzione familiare è una delle compagnie di autobus di maggior successo in Alto Adige e offre tutti i servizi legati ai viaggi con oltre 100 dipendenti.

