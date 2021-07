mercedesz,-dure-accuse-contro-mamma-eva-ed-il-suo-ex:-“i-problemi-rimangono”

Mercedesz svuota il sacco e dopo tutto questo tempo rivela il motivo di rottura con Luca Peracchi, cosa c’entra la mamma Eva?

Da qualche anno Mercedesz, la figlia della pornostar Eva ha riscosso molto successo sui social e le sue foto sono diventate virali. E’ stata a lungo fidanzata con Luca Peracchi, ma la loro storia è giunta al termine da un po’ e nessuno ha mai saputo il motivo.

Dopo tanto tempo, finalmente l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha deciso di raccontare tutta la verità sulla loro relazione e sul rapporto con sua mamma.

Mercedesz, Eva e Luca Peracchi: un trio ambiguo

L’influencer dopo un lungo periodo di silenzio ha deciso di tornare a parlare della sua vita privata e non si è risparmiata nulla. Ecco cosa è successo tra lei, Eva e Luca Peracchi.

Eva e Mercedesz avevano un rapporto meraviglioso ma qualcosa si è rotto quando la figlia si è messa con Luca. Alla pornodiva il ragazzo non è mai piaciuto. Ma nonostante adesso i due si siano lasciati, le cose tra le due non sembrano andare a gonfie vele. Quindi a quanto pare la colpa non è del suo ex.

Tra lei e Luca invece ormai non c’è più nulla e l’influencer ha rivelato che

Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me. […] Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo.

Inoltre ha sottolineato che nessun uomo potrà mai mettersi in mezzo a lei e sua madre, le voci che girano sul suo conto non valgono niente per la giovane ragazza. Mercedesz continua la sua vita tra social, shooting fotografici e campagne pubblicitarie. Per il momento è felicemente single, ma il principe azzurro potrebbe essere dietro l’angolo.