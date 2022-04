Mercedesz Henger non è single? Gossip sul suo privato: forse ha un fidanzato

Mecedesz Henger ha mentito prima del suo approdo a L’Isola dei Famosi? Arriva lo scoop

Nella puntata di ieri sera del reality show vip Ilary Blasi ha mandato in onda una clip in cui la nuova naufraga si è presentata, asserendo di star cercando l’amore. In questa occasione ha anche rivelato di aver già adocchiato qualche concorrente, con cui potrebbe iniziare una storia a Cayo Cochinos, preferendo però evitare di svelare la sua identità. Ma pare invece che le cose non starebbero proprio in questo modo. Difatti l’influencer Deianira Marzano, come riportato dal blog Isa e Chia, ha rivelato che invece avrebbe un fidanzato, il cui nome è Fulvio:

“Ora mi meraviglio che abbia detto di essere single quando invece sta con un certo Fulvio…Contento Fulvio…”

Isola dei Famosi: la futura naufraga single da poco? L’ipotesi

Deianira Marzano, sempre in questo suo post pubblicato su instagram, come riportato dal blog Isa e Chia, si è poi fatta una domanda più che lecita. Di cosa si tratta? Si è chiesta se magari Mercedesz Henger sia diventata single in queste ultime due settimane: “Deduco che sia single da sole due settimane…La signorina…” Avrà mentito? Chissà, intanto la ragazza, nella clip mandata in onda ieri sera in puntata, ha anche dichiarato di non essere interessata solo ai ragazzi con i muscoli. Una dichiarazione che l’ha già fatta finire al centro delle polemiche. Difatti sui social hanno ironizzato sul fatto che non è talmente interessata ai ragazzi in forma, che il suo ex è un noto personal trainer (Lucas Peracchi).

Edoardo Tavassi nel mirino della futura naufraga del reality show? L’ultimo gossip

C’è inoltre da segnalare che sono già stati tanti i telespettatori sui social a dichiarare di credere che Mercedesz Henger possa aver messo gli occhi addosso sul fratello di Guendalina, che giorni fa ha attaccato pesantemente Estefania. Intanto la giovane futura naufraga dell’Isola dei Famosi, sempre in questa famosa clip, ha anche dichiarato di preferire una serata tranquilla a casa con il suo prossimo partner, cogliendo l’occasione per mandare un bacio al naufrago che è riuscita a suscitarle interesse:

“La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza…Mando un bacio a questo misterioso naufrago…”

Al momento non è dato sapere quando farà il suo ingresso nel reality.

