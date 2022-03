Mercoledì 23 al via il 28° Global Summit Logistics & Supply Chain

È tutto pronto per accogliere espositori e visitatori del 28° Global Summit Logistics & Supply Chain, in programma il 23 e 24 marzo 2022 sul lago di Garda, al TH Lazise – Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise (Verona). I professionisti della logistica e della supply chain si potranno muovere nella città delle opportunità alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare le performance, tenere sotto controllo i costi e ottimizzare tutte le risorse.

Per due giorni, sarà possibile dedicarsi al business matching offerto dagli incontri one2one, il vero cuore pulsante del format Global Summit: questi momenti offrono ai visitatori il grande plusvalore dell’appuntamento vis-à-vis in sicurezza e agli espositori un momento di confronto reale con dirigenti e manager di società “end user”.

Il secondo fondamentale binario dei Global Summit è lo spazio dedicato alla formazione: sfiorano quota 30 le conferenze in agenda, una vera occasione per espositori e sponsor per presentare casi aziendali di grande rilievo come quelli proposti da DGS con Decathlon (pianificazione della produzione e sincronizzazione della catena di fornitura), da Overlog con The Bridge Bio (wms a supporto della logistica) e da Swisslog con Viridex (impianto AutoStore).

Spazio anche agli approfondimenti sulla logistica e la supply chain green come la conferenza di apertura curata da Largo Consumo con il suo Direttore Armando Garosci e incentrato sull’omnicanalità. Il Global Summit Logistics & Supply Chain si chiude con la tavola rotonda, sempre molto apprezzata dai visitatori, dal titolo

“Riscrivere la logistica per un mondo nuovo” con Andrea Borioli, consulente area logistica, Alberto Spinelli, logistic and S&OP manager di Latteria Soresina e Marco Zanolli, CEO di Zeta Value – SOS-LOGistica, moderati da Claudio Gagliardini. Le opportunità di networking sono ampliate anche dai lunch e dagli aperitivi conviviali organizzati, in completa sicurezza, nella due giorni gardesana.

Per vivere una presenza personalizzata tra workshop e incontri one2one in entrambe le giornate, una o solo parte di esse, dirigenti e manager di società “end user” possono accedere gratuitamente all’evento, in qualità di visitatori, compilando la semplice pre-registrazione disponibile sulla pagina di iscrizione (disponibile fino ad esaurimento posti); in caso di conferma si riceverà la conferma dalla segreteria organizzativa.

Per restare aggiornati in tempo reale su programma, temi, speaker delle conferenze, espositori e sponsor è possibile visitare il sito glsummit.it che ospita anche il blog dedicato alla logistica e alla supply chain, la vetrina digitale delle aziende che vogliono approfondire temi e anticipare alcune delle novità presentate nel corso degli eventi e oltre. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati anche sui canali social (LinkedIn, Facebook e Twitter), mentre su YouTube sono raccolte tutte le interviste ai protagonisti delle edizioni precedenti.

La novità del 2022 è la possibilità per i partecipanti, entro un mese dal termine dell’evento, di rivedere le conferenze degli espositori nell’area riservata del sito: un ulteriore strumento che Global Summit mette a disposizione dei visitatori e delle aziende espositrici.

