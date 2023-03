mergo,-parcheggia-l’auto-che-si-sfrena:-uomo-resta-incastrato-sotto-la-ruota

Mergo (Ancona), 28 marzo 2023 – Parcheggia la propria auto, scende dimenticando di tirare il freno a mano e si accorge che la vettura arretra, cerca di fermarla ma viene investito. L’allarme è scattato alle 16,30 in via Angeli a Mergo, in prossimità dell’area di servizio Interpetrol. L’uomo, di mezza età, è subito corso verso la propria vettura nel tentativo di entrare e tirare il freno ma la sua gamba è rimasta incastrata sotto la vettura che lo ha investito. In volo dall’ospedale regionale di Torrette si è levato Icaro che però poco dopo è tornato indietro considerato che le condizioni dell’uomo non erano così serie: è stato trasportato in ambulanza con un codice di media gravità all’ospedale Carlo Urbani. Ad allertate lil numero unico di emergenza 112 sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenute l’automedica, la Croce Verde di Serra San Quirico, i vigili del fuoco di Jesi e i carabinieri. I sanitari hanno estratto il piede dell’uomo da sotto la vettura e hanno prestato un primo soccorso. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto si pensasse.

Vito Califano