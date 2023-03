Mesmo com alimentação equilibrada, é possível comer arroz todos os dias

Cereal gera energia e é essencial para o bom funcionamento do organismo ao longo de todas as fases da vida É na infância que os hábitos e preferências que as pessoas carregam ao longo da vida começam a ser desenvolvidos. Acostumados a verem o arroz em diversas receitas e dividindo o prato com outros ingredientes, ao chegar na fase adulta e decidir ter uma alimentação mais regrada, muitos sentem dificuldade de riscar o item da lista de compras. No entanto, o que a maioria não tem conhecimento é que os adeptos ao estilo de vida mais saudável podem consumir o grão todos os dias.

Seja com as versões branca, integral ou parboilizada, o cereal desempenha um papel fundamental para o bom funcionamento do corpo em todas as fases da vida, já que está no grupo dos carboidratos – responsáveis por gerar energia. A quantidade diária do alimento varia para cada indivíduo, afinal de contas, cada corpo é diferente do outro. Além disso, fatores como idade, objetivos, rotina e doenças podem interferir na proporção ideal.

“Equilíbrio é a palavra-chave para quem busca viver bem. As pessoas não precisam sair excluindo alimentos que gostam e estão acostumadas. O arroz, por exemplo, contém aminoácidos essenciais que devemos ingerir por meio da alimentação, pois nosso corpo não os produz. As pessoas precisam se conscientizar que o carboidrato não é o grande vilão”, destaca a nutricionista da SaudaBe Group, Victoria Vintecinco.

Qualidade e rigor

Na Kiarroz – marca da Fumacense Alimentos – há o cuidado para que os produtos não percam os índices de nutrientes ao longo do processo de fabricação. Assim que chegam na indústria, conforme explica o diretor de Operações da Fumacense Alimentos, Jean Alexander Marquardt, os grãos são selecionados e, antes de serem empacotados, passam por uma rigorosa classificação. Tais etapas são adotadas pela empresa, pois garantem uma qualidade ainda maior.

Como montar o prato perfeito?

Todo carboidrato ingerido sozinho resulta em um pico de insulina mais alto. Por isso, escolher outros alimentos para dividirem espaço com o arroz se torna uma ótima aposta. Do ponto de vista nutricional, o prato perfeito deve combinar as três fontes de alimentos: energética, construtora e reguladora. “Sabe quando nos falavam que devemos montar o mais colorido possível? É exatamente isso, porque dessa maneira estaremos consumindo diversos nutrientes”, afirma Victoria.

Sobre a Kiarroz

Presente em inúmeros estados e comercializada em milhares de pontos de venda em todo o Brasil, a marca Kiarroz é pioneira e a mais antiga da Fumacense Alimentos. Nas últimas cinco décadas, grande parte da trajetória de sucesso da empresa é creditada à marca, que possui renome nacional e, nos últimos anos, foi reconhecida com inúmeras premiações.

Surgindo junto com a empresa em 1970, a marca oferece o arroz na versão polido, parboilizado integral e parboilizada polido. Além disso, a Kiarroz também dispõe de farinhas à base do cereal nas versões tradicional e integral, indicadas para pessoas com intolerância ao glúten.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

