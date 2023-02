Mesmo com as pernas algemadas, presa pula janela de hospital e pega van para fugir da polícia

Caso foi registrado em Guaraí, na região central do estado. Mulher foi encontrada horas depois a cerca de 100 quilômetros de distância, chegando em outra cidade. Itens que teriam sido furtados pela mulher em comércio de Guaraí

Uma mulher presa por furto em Guaraí, na região central do estado, conseguiu escapar da polícia e fugir mesmo com os pés algemados. A fuga aconteceu após ela ser levada pela Polícia Civil até o hospital da cidade para fazer o exame de corpo de delito antes de ser mandada para prisão.

O g1 pediu posicionamento da Secretaria de Segurança Pública, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O caso foi registrado na quinta-feira (16), depois que a mulher de 34 anos foi presa pela Polícia Militar por furto. Ela tinha entrado em um comércio e levado utilidades domésticas como facas e tesouras, além de uma cafeteira e uma balança de precisão.

Após a primeira prisão a suspeita foi levada para a delegacia onde foi autuada. Só que ao passar pelo Hospital Regional de Guaraí, onde são feitos os exames de corpo de delito, a mulher pediu para ir ao banheiro e escapou pela janela.

A fuga mobilizou as equipes de polícia, que só conseguiram encontrar a suspeita horas depois dentro de uma van de transporte intermunicipal que passava por Miracema do Tocantins, a cerca de 100 quilômetros de distância.

A suspeita continuava com as algemas nos tornozelos, mas com a corrente quebrada. Ela confirmou que havia fugido do hospital e voltou a ser levada para a delegacia pela Polícia Militar.

