O carnaval oficial da cidade foi adiado por causa dos estragos causados pela chuva. Ainda não há previsão de quando a festa deve ser realizada. Mesmo com carnaval adiado, centenas de foliões se reúnem em São Luiz do Paraitinga.

Jefferson Santos/g1

O tradicional carnaval de São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, foi adiado na última semana, devido aos estragos causados pela chuva, que deixaram 700 pessoas desabrigadas. Mesmo sem a festa oficial, centenas de foliões se reuniram neste sábado (18) para curtir a festa na cidade.

Mesmo com carnaval adiado, centenas de foliões se reúnem em São Luiz do Paraitinga.

Por volta do meio-dia, turistas e moradores percorreram as ruas da cidade, com músicos, em um bloco não oficial do Juca Teles.

Cantando marchinhas, vestindo chita, fantasias e com maquiagens carregadas em cores e brilhos, os foliões movimentaram a tarde na cidade.

De acordo com organizadores de blocos, a folia que está acontecendo na cidade é uma manifestação espontânea, por isso não há apoio da prefeitura, nem toda a estrutura que é montada nos carnavais da cidade, quando milhares de turistas são recebidos.

Ainda não há previsão de quando a festa de carnaval oficial da cidade vai ser realizada.

Sábado de carnaval bem diferente em São Luiz

Sábado de carnaval bem diferente em São Luiz

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa