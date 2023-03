Mesmo com frequência menor de chuvas, cidades do Alto Tietê seguem em estado de emergência

Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes auxiliaram os moradores vítimas de alagamentos e deslizamentos no verão. Ferraz de Vasconcelos não revoga decreto de situação emergencial na cidade

O verão acabou e a frequência da chuva diminuiu, mas os municípios do Alto Tietê que decretaram estado de emergência por causa de enchentes e deslizamentos, ainda não revogaram o decreto. Durante a estação, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes tiveram ocorrências de alagamentos e deslizamentos.

De acordo com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, 393 famílias do município foram atendidas em diversas situações. Elas foram encaminhadas para o Cras, receberam auxílio na limpeza das casas, colchões, cestas básicas, itens de higiene e limpeza.

Já as famílias que tiveram que deixar suas casas houve o transporte dos móveis. O coordenador da Defesa Civil de Ferraz, Osvaldo Xisto, detalha que 112 famílias da cidade receberam aluguel social. E diz que não existem outras ações nas áreas de risco por orientação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). “Estamos respeitando decisão do IPT e pediram para não mexer porque terra está úmida e pode ocasionar pequenos deslizamentos, para não fazer limpeza. Período ainda é de chuva.” Ele completa que é feito o monitoramento de todas as áreas consideradas de risco da cidade.

Outras cidades

A Secretaria de Segurança de Mogi das Cruzes informou que até 31 de março está em andamento a Operação Verão que coordenada pela Defesa Civil. De acordo com a Defesa foram feitos 600 atendimentos diversos desde monitoramento de áreas de risco a vistoria em imóveis com trincas.

De 1º de dezembro a 27 de março foram registrados 27 imóveis interditados por problemas causados pela chuva, sendo 17 interdições totais e dez parciais. Segundo a Secretaria de Segurança, um estudo do plano municipal de redução de risco está sendo feito pelo IPT e ele vai atualizar as áreas de risco e indicar medidas que devem ser tomadas.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que 3 mil famílias foram atendidas desde o decreto de emergência e que foi criada uma força tarefa para retirar famílias de áreas alagadas. Outra ação foi a criação de dois abrigos, assim como entrega de marmitex, kits de limpeza, higiene, colchões e medicação.

