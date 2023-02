De acordo as prefeituras, as quatro cidades do litoral norte esperam receber juntas cerca de 1 milhão de pessoas durante o feriado. Mesmo com tempo nublado, praias ficam lotadas durante carnaval no litoral norte de SP.

João Mota/TV Vanguarda

O tempo amanheceu nublado e com previsão de chuva para o litoral norte de São Paulo neste sábado (18) de carnaval. Mesmo assim, as praias ficaram lotadas de turistas e moradores, que foram curtir a folia com o pé na areia.

De acordo as prefeituras, as quatro cidades do litoral norte esperam receber juntas cerca de 1 milhão de pessoas durante o feriado.

Bastante procuradas durante todo o verão, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela prepararam uma programação que busca atender todas as idades e públicos.

Mesmo com tempo nublado, praias ficam lotadas durante carnaval no litoral norte de SP.

João Mota/TV Vanguarda

Veja como fica o tempo durante os quatro dias de folia:

Caraguatatuba

18/02: 23°C / 28°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Ubatuba

18/02: 22°C / 28°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 25°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 25°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 20°C / 27°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

São Sebastião

18/02: 22°C / 26°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Ilhabela

18/02: 22°C / 26°C – sol com pancadas de chuva à tarde e à noite

19/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

20/02: 21°C / 22°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

21/02: 21°C / 26°C – possibilidade de chuva à tarde e à noite

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa