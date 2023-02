mesmo-sob-escolta,-suspeito-de-assaltar-petshop-e-ser-agredido-foge-da-santa-casa-de-araraquara

Políciais militares receberam denúncia e conseguiram recapturar o homem na Avenida Estrada de Ferro, na manhã desta quarta-feira (8). Suspeito estava internado na Santa Casa de Araraquara

O homem suspeito de assaltar um petshop e ser agredido por moradores, em Araraquara (SP), conseguiu fugir da Santa Casa, na manhã desta quarta-feira (8) mesmo sob escolta policial. Ele foi recapturado pela Polícia Militar.

O suspeito de 38 anos pediu para usar o banheiro, quando aproveitou para pular a janela e fugir. A Polícia Militar deu início as buscas, quando recebeu denúncia de que ele estaria na Avenida Estrada de Ferro.

Os policiais foram até o local indicado e o recapturaram. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial.

Crime e agressão

O assalto ao petshop aconteceu na Alameda Paulista na noite de sexta-feira (3). Ele teria utilizado uma réplica de arma de fogo para assaltar o estabelecimento.

A proprietária do petshop contou que o suspeitou entrou no local e após ameaça roubou R$ 86 e um celular. Na sequência fugiu a pé, mas foi perseguido e agredido por testemunhas após pedidos de socorro da vítima.

Na fuga, ele teria se desfeito dos objetos, que foram recuperados. O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar caído na calçada na Rua Amazonas, no Jardim Brasil, com escoriações no rosto e nas pernas.

