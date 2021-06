messina-covid-free:-nessun-caso-positivo-per-la-prima-volta-dopo-9-mesi

Ottime notizie per la Sicilia, Messina è Covid Free: nessun caso positivo per la prima volta dopo 9 mesi

Ottime notizie per Messina città e l’intera Area Metropolitana: dopo 9 mesi non si registrano contagi al Covid-19 con gli ospedale che si stanno, fortunatamente, svuotando rapidamente. Riepilogando, oggi sono 67 i nuovi casi di Covid in Sicilia, mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.632 test con un tasso di positività allo 0,5%.