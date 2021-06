messina,-il-rinnovato-e-moderno-mercato-zaera-prende-nuovamente-(e-finalmente)-vita:-domani-l’inaugurazione

Domani verrà inaugurato il Mercato Zaera a Messina: uno dei luoghi di tradizione e cultura riprende vita nella città peloritana

Nuovamente (e finalmente) riprende vita il Mercato Zaera a Messina. Un’attesa, ma forse per questo più bella, lunghissima, per uno dei luoghi storici che caratterizzano la cultura della città peloritana. I primi operatori hanno già iniziato a vendere, ma presto apriranno altri stand. Per quella che – come si legge su Gazzetta del Sud – sarà l’inaugurazione in programma per domani.

Com’è noto, è stata messa una “X” su quello che era il vecchio mercato, all’interno di uno spazio troppo vecchio e obsoleto. Da qualche anno erano iniziati i lavori per la nuova struttura, molto più bella, affascinante, moderna. Qualche mese fa, al termine dei lavori, il Sindaco De Luca spiegava: “I 32 box saranno consegnati la prossima settimana (era il 23 marzo, ndr) ad ogni singolo soggetto che provvederà agli allacci delle utenze. Quando tutti saranno pronti ci sarà l’inaugurazione. Entro fine anno, poi, provvederemo ad iniziare i lavori per gli altri due mercati, Sant’Orsola e Vascone”.

L’Assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello, invece, illustrava i dettagli del progetto: “Sono pronti i 32 box per i mercatali, i 50 posti auto e i 10 posti moto. La struttura è stata realizzata in 19 mesi, per una spesa complessiva di 1.477.000 €. I tempi sarebbero potuti essere minori, ma abbiamo avuto a che fare con alcuni ritardi. I mercatali ci hanno chiesto delle piccole modifiche alle saracinesche. L’impresa Bellia Salvatore di Agrigento si è occupata di realizzare i lavori”.