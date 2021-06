messina:-paura-sull’a18,-auto-in-fiamme-all’altezza-della-galleria-boccetta-[foto]

I Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un’autovettura in transito sulla autostrada A18 all’altezza della galleria del viadotto Boccetta

Oggi intorno alle ore 18.30 i Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un’autovettura in transito sulla autostrada A18 all’altezza della galleria del viadotto Boccetta (Messina), direzione Catania. Si constatava immediatamente che l’automobile era dotata di impianto GPL. La squadra, giunta tempestivamente sul posto, con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, è riuscita a spegnere il rogo. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.