messina,-presentata-a-de-luca-la-prima-fase-del-restyling-di-forte-ogliastri

Presentata oggi al Sindaco di Messina De Luca la prima fase del restyling di Forte Ogliastri

Alla presenza degli Assessori alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato Enzo Caruso, ai Beni Culturali Salvatore Mondello, all’Istruzione Laura Tringali e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, della Presidente del FAI, sez. di Messina Giulia Miloro e dei volontari, è stata presentata oggi al Sindaco Cateno De Luca la prima fase di recupero di Forte Ogliastri, cui hanno contribuito i lavoratori del Cantiere di Servizi n° 25, coordinato dal R.U.P. arch. Teresa Altamore e dal geom. Federico Frodà (nell’ambito delle attività dei Cantieri di Servizi messe a sistema dall’Assessore Alessandra Calafiore), il Servizio Pronto Intervento e la Messina Servizi. Una vera task-force attivata dall’Amministrazione comunale per il ripristino del decoro di Forte Ogliastri che, dopo il restauro e il recupero ambientale del parco circostante del 2002, effettuato con i fondi del Piano Urban per un importo di 1.200.00,00 €, ha subìto un’inesorabile e scandalosa incuria e cattiva gestione. “La valorizzazione dei forti cittadini – ha dichiarato il Sindaco De Luca – rientra nella strategia della nostra Amministrazione comunale. E’ stato fatto il punto della situazione: per tre forti deve essere rinnovata la concessione, per altri si deve stabilire cosa fare e altri ancora sono gestiti da Enti e Associazioni. Il tema, però, è che mettere in atto una strategia comune; sono stati stanziati cinque milioni di euro per la riqualificazione di Forte Gonzaga e gli Assessori hanno il compito di definire un percorso di rilancio e di vivibilità di queste strutture che devono essere aperte alla cittadinanza”.

I riflettori sull’importanza strategica di questo luogo simbolo si accenderanno prossimamente grazie alle Giornate di Primavera del FAI che, per la città di Messina, si svolgeranno nei giorni 5 e 6 giugno prossimi, presentate oggi in anteprima dal Presidente FAI Miloro.

Dopo la pulizia dei locali e i lavori di scerbatura, seguirà la seconda fase relativa al rifacimento delle gradinate e del palcoscenico del teatro “fronte mare”, fortemente ammalorato negli anni dagli agenti atmosferici, e del parco giochi, con un progetto di valorizzazione annunciato oggi dal Sindaco De Luca.

“Una volta definita la procedura di rinnovo della concessione, tramite il nuovo protocollo che l’Agenzia del Demanio firmerà con l’Amministrazione nei prossimi giorni – ha aggiunto l’Assessore Caruso – verrà posto in essere un processo di condivisione con la V Municipalità, le Scuole del territorio e le Associazioni giovanili e culturali con l’intento di ridare al Forte la sua destinazione di ‘incubatore sociale’ e luogo per attività del tempo libero. Inoltre, in accordo con il Comune di Campo Calabro, che detiene la proprietà del Forte Siacci (Matiniti Superiore), e con l’Associazione MEDFORT, soggetto di promozione dei sistemi fortificati, Forte Ogliastri ospiterà un Centro di Documentazione e Studi per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio fortificato di sistema, che pone il suo focus sul Sistema fortificato dello Stretto, elemento di unione dei territori e paesaggi della Calabria e della costa messinese, e di altri sistemi difensivi italiani e dell’area euro-mediterranea. Grazie al protocollo della Carta di Corfù “Faro per i Forti. Forti che uniscono”, firmato nell’aprile del 2019, tra enti, istituzioni, associazioni concessionarie delle due sponde, grazie alla mediazione della Marco Polo Project di Venezia, presieduta da Pietrangelo Pettenò, i forti dello Stretto sono stati inseriti a pieno titolo nella Rete europea dei sistemi fortificati”. All’incontro hanno partecipato anche il Dirigente della Città Metropolitana Salvo Puccio, il Presidente della UISP Santino Cannavò, la presidente del progetto Erasmus+ Enjoy Sicily Tiziana Versace e i rappresentanti del gruppo giovanile coordinato dall’Assessore Caruso “AGIME”.