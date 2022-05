Met Gala 2022 : Hailey Bieber toujours plus sexy dans une robe blanche, après ses graves problèmes de santé

Une apparition remarquée… Lundi 2 mai 2022, Hailey Bieber a foulé le tapis rouge du Met Gala vêtue d’une robe dos nu de Saint Laurent par Anthony Vaccarello, associée à une cape en plumes. Pour compléter son look, le mannequin avait opté pour une paire de boucles d’oreilles de la marque Tiffany & Co. Si contrairement à Sophie Turner, Nicola Peltz ou encore Blake Lively, la jolie blonde s’est rendue à l’événement sans son mari, les internautes ont été nombreux à commenter son apparition sur le tapis rouge. Sur Twitter, on peut en effet lire : “Hailey Bieber a opté pour un look chic et minimaliste. La prise de risque n’était pas au rendez-vous, mais elle était tout de même resplendissante” ; “Plus belle que les diamants qu’elle porte” ; “Tout le monde parle de Blake Lively mais Hailey Bieber aussi, c’est une dinguerie” mais aussi : “Hailey ressemble à un ange !“

Après avoir évoqué son AVC sur YouTube, Hailey Bieber a expliqué sur le tapis rouge pourquoi elle avait parlé publiquement de ses problèmes de santé. Auprès de Vogue, elle a ainsi révélé : “C’était un peu difficile d’en parler… J’avais l’impression que cela pouvait aider quelqu’un, éclairer la situation… Je voulais juste partager mon histoire. Je suis juste heureuse d’aller bien et d’être en bonne santé.” Si le mannequin va beaucoup mieux, elle a vécu un incident effrayant le 10 mars 2022. Alors qu’elle prenait son petit-déjeuner avec son mari, la jolie blonde avait “ressenti une sensation bizarre” qui s’était propagée de ses épaules jusqu’au bout de ses doigts. Emmenée à l’hôpital, Hailey Bieber avait alors appris avoir souffert d’un petit caillot de sang dans le cerveau, appelé AIT, soit un mini AVC.

Pourquoi Hailey Bieber garde un mauvais souvenir du Met Gala 2021

Un an plus tôt, la jolie blonde s’était rendue sur le tapis rouge du Met Gala au bras de son mari, Justin Bieber. Si le duo était très élégant et amoureux, certains fans de Selena Gomez, n’ayant pas accepté la rupture de l’ex-star Disney Channel et du chanteur, avait crié à plusieurs reprises : “Selena, Selena, Selena !” Bouleversée, Hailey Bieber avait alors décidé de porter des lunettes de soleil afin de cacher ses larmes. Ému, son mari lui avait glissé : “Ne pleure pas“, avant de prendre la pose à ses côtés.

