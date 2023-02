Metalúrgica é autuada por exploração de trabalho infantil em Caxias do Sul

Segundo Ministério do Trabalho, foram encontrados um menino de 13 anos e duas meninas, uma de 14 e outra de 17 anos. Empresa faz acabamento de peças metálicas, como medalhas militares. Adolescentes trabalhando em metalúrgica de Caxias do Sul

Uma metalúrgica de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, foi autuada por exploração de trabalho infantil pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho (MTE) na quinta-feira (2). No local, foram encontrados um menino de 13 anos e duas meninas, uma de 14 e outra de 17 anos. Eles foram afastados do trabalho.

Segundo o gerente do MTE na cidade, Vanius João de Araújo Corte, a empresa presta serviços terceirizados para outras, principalmente no acabamento de peças metálicas.

No local, foram encontradas medalhas militares, com identificações do Exército e do Comando Militar do Sul (CMS).

“Medalhas destinadas a guarnições militares feitas com trabalho infantil”, diz Corte.

O CMS afirma que não foi notificado pelo Ministério do Trabalho sobre o fato. “Além disso, sem mais informações, não há como saber se a empresa presta ou prestou serviço para o Comando Militar do Sul”, diz em nota.

O MTE fará a fiscalização nas empresas tomadoras do serviço da metalúrgica, que não teve o nome divulgado, além de oficiar os clientes finais identificados.

Irregularidades

Segundo o gerente regional do MTE em Caxias do Sul, as principais irregularidades tratam do trabalho de menores e das condições insalubres do local. Entre os problemas apontados, estão:

Inadequação das máquinas e equipamentos

Trabalho em contato com produtos químicos tóxicos (benzina, vernizes, tintas e catalisadores)

Trabalho sem fornecimento de equipamentos de proteção (luvas, máscaras, óculos de proteção, e calçados)

Ausência de condições ergonômicas de trabalho

“A fiscalização continua, e os autos de infração pelo descumprimento das normas trabalhistas e de segurança e saúde do trabalhador serão lavrados e entregues posteriormente”, explica Vanius João de Araújo Corte.

A empresa teve parte dos equipamentos interditados por não apresentarem condições de uso.

