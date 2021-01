Meteo arriva la giornata più fredda di gennaio

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: Italia in freezer, temperature sottozero

Prove generali di gelo in Italia in attesa che la prossima settimana arrivi il vento gelido di Burian a farci battere ancora di più i denti. Prove ben riuscite visto che il nostro Paese è stretto in una morsa freddissima con temperature che stanno scivolando abbondantemente sotto lo zero. Tanto che stiamo arrivando a toccare il record per gennaio. Mercoledì 13 gennaio sarà la giornata più fredda del mese con temperature glaciali in tutta la Penisola.

Gennaio dopo una settimana di piogge abbondanti sta mostrando la faccia più aggressiva dell’inverno. Il peggio arriverà però con Burian quando al freddo si uniranno anche le precipitazioni prettamente nevoso. Burian, il vento siberiano, preoccupa infatti non solo perché fa crollare le temperature, ma anche perché porta con se vere e proprie bufere di neve.

In questa settimana il cielo è piuttosto soleggiato, solo verso il weekend avremo precipitazioni nevose in Pianura Padana, Bologna sarà imbiancata, e sugli Appennini. La settimana successiva con Burian il fronte nevoso potrebbe allargarsi.

Temperature sottozero. La giornata più fredda

Una particolare combinazione di venti e correnti sta creando le condizioni per quella che al momento è la giornata più fredda di gennaio e dell’inverno finora. Si creerà un corridoio di aria gelida che dal Polo Nord punterà dritto verso di noi. Ciò avviene per via dell’Alta Pressione che si muove dall’Atlantico alla Scandinavia innescando la discesa dell’aria artica verso il Mediterraneo.

L’aria gelida colpirà soprattutto nella giornata di mercoledì 13 gennaio tutto il Nord Italia e il Centro. Le temperature crolleranno portandosi sottozero con gelate notturne. Un po’ meglio andrà al Sud dove per via della presenza di correnti perturbate e dello scirocco il freddo arriverà smorzato.

Dando un’occhiata alle temperature delle città hanno quasi tutte il segno meno davanti. Bolzano è la città più fredda con una minima di -11, – 4 a Torino, – 3 a Milano, Bologna e Aosta, – 2 a Venezia e Perugia, – 1 a Roma, Trieste, L’Aquila, Campobasso. Meglio a Firenze e Ancona 2 gradi, Napoli 5, Catanzaro 7. Palermo e Cagliari saranno le città più calde d’Italia con 10 gradi di minima.

Giovedì 14 gennaio avremo una tregua dal freddo con cielo soleggiato su tutta la Penisola tranne al Sud dove torneranno le piogge.

Sarà però una tregua in vista dell’arrivo nel weekend di venti freddi dal Nord Est europeo e di Burian che fra domenica 16 e lunedì 17 gennaio arriverà in Italia.

The post Meteo arriva la giornata più fredda di gennaio appeared first on Solonotizie24.