meteo,-arriva-l’estate-di-capodanno-ma-alla-befana-cambia-tutto

Il Meteo per Capodanno promette clima mite, temperature alte e belle giornate. Avrete già notato un notevole aumento delle temperature già dall’inizio delle vacanze natalizie. È tutto merito dell’anticiclone africano che porterà a temperature anomale anche nel giorno di Capodanno. Si sfioreranno infatti picchi di 20 gradi. Già in alcune regioni del sud, tra cui la Campania, in questi giorni le temperature hanno sfiorato i 17 gradi. Parliamo decisamente di un clima primaverile e non adatto alla fine di dicembre, tendenzialmente molto freddo.

Già l’anno scorso il meteo aveva previsto per fine anno un clima più mite ma pare che quest’anno la situazione presenti temperature ancora più alte. Così, inizieremo il 2023 con un’atmosfera primaverile, sebbene si tratta di una data che dovrebbe coincidere perfettamente con l’arrivo del freddo e dell’inverno. A Milano, per esempio, si vedranno massime di 10 gradi e lo stesso vale per le alte quote di Cortina. Da Roma la situazione meteo sarà ancor più primaverile se si considerano i 18 anni gradi a cui la capitale andrà incontro. Le temperature al sud saranno ancor più calde. In particolar modo, in Sicilia e Sardegna si sfioreranno dai 21 ai 23 gradi.

Torna dunque il caldo sulla penisola italiana ma il sole non sarà l’unico protagonista. L’arrivo dell’anticiclone porterà ad un continuo schiacciamento dell’umidità verso i bassi strati e, di conseguenza, si creerà moltissima nebbia. In effetti, già da due settimane la nebbia è molto presente nelle pianure e colline del Centro-Nord. Per quanto riguarda invece i paesaggi di montagna ed il sud, questi saranno caratterizzati da un sole sempre presente. La neve sarà poca ma pur sempre presente. La ritroveremo tra il Nord e la Toscana ed a 1500 metri sulle alpi. Si tratterà comunque di nevicate brevi ed isolate.

Chi si aspettava un Capodanno all’insegna della neve e degli scii, dovrà ricredersi. La neve a bassa quota sarà presente solo a partire dal 6 gennaio. Stando al Meteo infatti, pare che il caldo anomalo rimanga circoscritto a al periodo di Capodanno ed ai giorni immediatamente successivi. Dopodiché, giunta l’Epifania, giungerà anche il freddo e la stagione sciistica potrà senza dubbio decollare. Nel frattempo ci godremo le temperature primaverili ed un Capodanno in camicia. Anche le piogge saranno per lo più assenti. Saranno presenti piovaschi sparsi solo al Nord, ma in quantità limitate.

Meteo, Arriva l’Estate di Capodanno ma alla Befana cambia tutto scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

