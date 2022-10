meteo,-arriva-l’ottobrata-bis:-picchi-di-30-gradi-come-in-estate.-ecco-da-quando-e-in-quali-regioni

Il meteo di quest’anno ha previsto spesso caldi picchi di temperature. Il 2022 è stato infatti considerato l’anno più caldo degli ultimi 222 anni. Temperature del genere non si vedevano dal 1800. Abbiamo assistito ad un’estate caldissima, in tutto il mondo. Alcuni paesi europei hanno superato la soglia dei 40 gradi. Anche le nazioni più fredde hanno conosciuto un cambio radicale delle temperature. Ma le anomalie non riguardano solo la stagione stiva. Anche questo autunno sarà decisamente sui generis. A parte qualche giornata particolarmente piovosa e fredda di inizio autunno, il clima è già notevolmente cambiato.

Nelle ultime settimane molti italiani si sono già fatti un’idea di quelli che sarebbero stati i cambiamenti climatici previsti dal meteo. Più che autunno, questo ottobre sembra un prolungamento della stagione estiva. Ci aspettano in prevalenza cieli sereni. In Sardegna, durante le prime due settimane di ottobre, le temperature sono arrivate a 31 gradi. Tuttavia, anche nel resto d’Italia sole e caldo non sono mancati. Sta tornando l’anticiclone africano e, di conseguenza, caldo e bel tempo su tutta la penisola.

Stando a quanto previsto da www.Ilmeteo.it, queste temperature dovrebbero rimanere almeno fino al 22 ottobre. Un ciclone invaderà soprattutto l’Ucraina e le Azzorre. Le condizioni dell’Italia saranno stabili, con bellissime giornate quasi primaverili di giorno ed autunnali di notte, con qualche nebbia. Anche al nord Italia, le temperature sapranno sorprenderci. Bolzano infatti raggiungerà i 28 gradi. Anche il sud vedrà temperature simili. Siracusa ed Olbia, per esempio, raggiungeranno i 27 gradi, seguiti dai 26 di Cagliari, Caserta, Catania e Roma. Insomma, il caldo si espanderà in maniera omogenea da nord a sud.

Questo caldo anomalo, naturalmente, avrà ripercussioni sulle montagne. Di questo passo, i ghiacciai continueranno a fondere anche nel mese di ottobre e questo porterà a spiacevoli conseguenze per gli amanti della neve. Gli accumuli di neve infatti inizieranno a formarsi più tardi. Stando al meteo, questo weekend sarà perfetto per un viaggio o una gita fuori porta. Da sabato a lunedì infatti non ci saranno precipitazioni, salvo alcune nubi sparse al centro e al nord. In generale però, il tempo sarà dalla nostra parte ed un valido alleato per chi vuole programmare qualcosa.

Insomma, il 2022 è davvero l'anno più caldo degli ultimi 222 anni. Non sappiamo per quanto dureranno ancora queste temperature che sembrano essere primaverili e non autunnali. Quel che è certo è che, fino a sabato 22, la situazione non cambierà. L'ottobrata bis è prevista, quindi, ancora per un'altra settimana. Dal 23 ottobre ci si attende qualche peggioramento, ma nulla è ancora confermato. Nel frattempo, godiamoci questi altri 7 giorni di sole intenso prima dell'arrivo della stagione invernale.

Meteo, arriva l’ottobrata bis: Picchi di 30 gradi come in estate. Ecco da quando e in quali regioni scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

