Meteo, Arriva l’Ottobrata. Ecco come succederà nei prossimi giorni. Italiani preoccupati

Stop al maltempo, il meteo ci porta finalmente delle buone notizie. Durante gli ultimi dieci giorni infatti abbiamo assistito a piogge incessanti. Già da domani, domenica 3 ottobre, invece, il clima migliorerà moltissimo e assumerà un tono tardo estivo piuttosto che autunnale. Entreremo nella cosiddetta Ottobrata: questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e di domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta.

Così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze con in testa la bella del gruppo. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione. Oggi con il termine Ottobrata si vuole indicare il clima mite del mese di ottobre, che dovrebbe segnare l’arrivo dell’autunno e invece ci lascia ancora uno spiraglio d’estate. Il meteo ci regala un giusto consiglio per la prossima settimana: è tempo di organizzare una bella scampagnata. Nei prossimi giorni sull’Italia avremo un anticiclone che si rafforzerà sempre più, regalandoci gli ultimi momento di caldo.

L’anticiclone arriva dal Nord Africa e sarà influente su tutto il bacino del Mediterraneo. Ma non solo, a renderlo più forte ci saranno il contributo delle Azzorre (dall’Oceano Atlantico) e dei venti caldi del Deserto del Sahara. Questo è quello che avviene proprio durante l’estate. Le piogge hanno imperversato su di noi durante l’ultima settimana, ma adesso secondo il meteo potremo lasciare l’ombrello a casa per un po’. L’Ottobrata è caratterizzata da stabilità atmosferica con totale assenza di precipitazioni. Le zone che beneficeranno maggiormente di questo clima saranno il Centro Sud e le due isole maggiori.

Durante le ore più calde la temperatura potrebbe raggiungere i 25/26 gradi centigradi in città come Milano, Bologna, Firenze e Napoli. In Sicilia e in Sardegna sarà sicuramente il caso di andare a fare un altro bagno al mare. Per il momento, il meteo ci da la sicurezza che questo clima mite ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. Non sappiamo se successivamente si prolungherà, o se tornerà l’autunno e con lui le molte piogge dell’ultimo periodo. E’ meglio quindi approfittare della situazione e organizzare subito le ultime uscite fuori porta in mezzo alla natura.

