Ieri le prime temperature al di sopra dei 25 gradi sul nostro territorio

FASANO – Dopo una prima metà di primavera più fredda del normale, il tempo ha subito una piega ben diversa nelle ultime due settimane, con fasi miti a più riprese che hanno interessato il centro-sud Italia.

Se da un lato questo ha garantito temperature miti, dall’altro ha portato poche piogge in Puglia, ed in vista dell’estate, notoriamente secca, non è una buona notizia. A ciò si aggiungono le tonnellate di pulviscolo sahariano che hanno “regalato” cieli desertici.

La fase mite ha avuto un picco ieri, con Fasano che ha sfiorato i 27°C, e continuerà con minor intensità fino a fine mese. Le temperature saranno comprese fra i 14/15°C e i 22/23°C, mentre il cielo sarà poco nuvoloso. Un possibile peggioramento del tempo potrebbe interessarci a inizio maggio, ma è ancora tutto da definire.

Previsioni a cura di Meteo Fasano.

L’articolo Meteo, fase calda e stabile fino alla fine di aprile. Le previsioni per Fasano proviene da GoFasano.