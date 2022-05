meteo,-fine-settimana-incerto-fra-scirocco-e-pioggia.-le-previsioni-per-fasano

Aumento delle temperature soltanto da metà settimana

FASANO – Dopo un mese di aprile molto secco, maggio è cominciato all’insegna di temperature nella norma, anche se non sono arrivate grandi piogge a colmare la situazione siccitosa vissuta nell’ultimo mese, cosa che si rende necessaria in vista della stagione estiva, notoriamente secca da queste parti.

Il fine settimana si preannuncia tuttavia perturbato, a causa dell’azione di una bassa pressione nel mar Tirreno, che fra oggi e domani apporterà piogge sulla nostra regione, a tratti anche sulla zona di Fasano, con precipitazioni isolate e perlopiù deboli, prevalentemente nella giornata odierna. Le temperature continueranno a mantenersi stabili fra i 15°C e i 19°C, con una ridotta escursione termica a causa dei cieli nuvolosi. Ulteriore elemento di disturbo sarà costituito dal vento di scirocco e dalla polvere desertica in sospensione che, in occasione di pioggia, si depositerà sul suolo, come già accaduto – in quell’occasione in maniera molto massiccia – qualche settimana fa.

Il tempo migliorerà soltanto a partire da lunedì, quando un’espansione dell’anticiclone azzorriano caratterizzerà l’arrivo di un tempo più stabile e temperature più elevate a metà settimana, con valori che andranno nuovamente al di sopra dei 20°C.

