meteo,-il-caldo-africano-infuoca-l’italia:-oggi-punte-di-+45°c-in-sicilia-e-+43°c-in-calabria

Meteo, il caldo africano infuoca l’Italia: punte di +45°C in Sicilia e +43°C in Calabria. Le temperature massime di oggi

E’ stata anche oggi una giornata infernale sull’Italia con caldo intenso soprattutto al Sud. Ma non è finita qui: domani si raggiungeranno picchi esagerati con temperature torride. Oggi, raggiunte punte fino a +45°C in Sicilia, +42°C in Calabria e +40°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 23 giugno 2021, in alcune località italiane: