Meteo, l’allarme di Sanò: “Ad Agosto finisce l’Estate, ecco da quando”. Vacanze rovinate?

Meteo, Caldo, caldo e ancora caldo addirittura afoso. Questa estate ormai sarà ricordata per tutto l’anno e forse anche per il prossimo se l’estete 2023 non sarà ancora più calda. Pesante ai nostri amici animali, alle donne in gravidanza o a chi fa lavori dove deve stare per forza per strada senza un po’ di refrigerio. Luglio però sta passando e porterà via con sé un ricordo davvero terribile.

Temperature fuori dal “normale”, che hanno superati i massimi storici di 2, 3 o addirittura 4 gradi. In Spagna addirittura le temperature hanno toccato i 50 gradi in alcune regioni. Nel Regno Unito per più di una settimana le istituzioni hanno diramato l’allerta Meteo. La popolazione, dove ha potuto, si è riversate sulle spiagge per cercare un po’ di fresco. In Italia la situazione è stata davvero devastante. In alta quota abbiamo assistito allo scioglimento di alcuni ghiacciai. Ma cosa succederà ad Agosto?

Le previsioni secondo Giuliacci

Rispetto agli anni ’70 le temperature si sono alzate di 3 o 4 volte Le estati che verranno non sono più come prima. Saranno sicuramente più calde. Una previsione esatta non è possibile farla. L’anticiclone africano però sta davvero caratterizzando questo periodo in maniera importante e lo farà anche ad agosto. Su 30 giorni, 20 sicuramente saranno roventi. Sopra la media, con picchi anche di 40 gradi ( ancora).

Le previsioni meteo di Sanò

Secondo Antonio Sanò, de IlMeteo.it, qualcosa potrebbe andare storto. In che senso? Il cambiamento climatico non significa sono caldo e siccità, ma anche l’altro estremo: ovvero giorni con temperature fredde e temporali tropicali. In passato ai Giugno e Luglio con caldo afoso sono seguiti dei periodi di Agosto con piogge torrenziali. Questa estate 2022 sarà però caratterizzata dal caldo, vero, ma le previsioni precise non si possono di certo fare. E allora? Dobbiamo aspettare sicuramente qualche giorno per avere un quadro più chiaro, ma sicuramente avremo giornate di caldo afoso, scandite da giornate ( chi lo sa quante) di piogge fitte probabilmente già dal 14 agosto.

Meteo, l’allarme di Sanò: “Ad Agosto finisce l’Estate, ecco da quando”. Vacanze rovinate? scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.