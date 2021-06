meteo,-le-temperature-massime-di-oggi-in-italia:-punte-di-+42°c-in-calabria-e-sicilia

Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C ad Agrigento, +40°C a Siracusa e Lecce, +32°C a Roma, Bologna e Pordenone

E’ stata anche oggi una molto calda in Italia in particolar modo al Sud con punte di +42°C in Calabria e Sicilia e +43°C in Puglia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 25 giugno 2021, in alcune località italiane: