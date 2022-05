meteo,-settimana-all’insegna-del-caldo-africano.-le-previsioni-per-fasano

Previsti fino a 35 gradi. L’estate, con netto anticipo, “scalda” i motori

FASANO – Non è bastato molto perché le anomalie termiche negative della prima parte della stagione primaverile si capovolgessero a favore di un clima decisamente più caldo, forse troppo caldo considerando che siamo ancora a maggio.

Dopo temperature da record per paesi come Spagna e Francia, che hanno già sfiorato e superato i 40°C, il primo caldo di matrice nord-africana si sposterà oggi e nei prossimi giorni anche al centro-sud Italia, dove resterà fino a giovedì, quando verrà sostituito via via da correnti più fresche settentrionali. Ma veniamo alle previsioni.

Oggi e nei prossimi giorni a Fasano si attendono correnti di ostro/libeccio, venti notoriamente secchi e caldi, con valori che supereranno i 30°C già a partire da oggi, con un picco di calore fra domani e mercoledì, quando le temperature massime saranno comprese fra i 33 e i 35°C. Non andrà meglio di notte, con la colonnina di mercurio che non andrà al di sotto dei 22-24°C. Valori che si dovrebbero registrare in piena estate, ma la stagione estiva ha deciso di anticipare nettamente i tempi, regalandoci la prima ondata di calore a maggio.

L’ondata di caldo nord africano non sarà però duratura. Già da giovedì le temperature caleranno, mentre è probabile l’arrivo di aria più fresca, accompagnata dai primi temporali di stagione, nel fine settimana, tuttavia la distanza riserva cautela, pertanto ci ritorneremo su.

