Meteoro percorre 10 cidades de SC em 6 segundos; VÍDEO

Objeto estava a mais de 100 mil km/h, conforme Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. Ele demorou 6.4 segundos para percorrer cerca de 190 km. Câmeras flagram passagem de meteoro em SC

Câmeras flagraram a passagem de um meteoro no céu de Santa Catarina. O objeto passou por 10 cidades em 6.4 segundos, informou a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

O percurso do meteoro incluiu os municípios de Antônio Carlos, Angelina, Leoberto Leal e Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, Bom Retiro, Bocaina do Sul, Painel, Lages, Capão Alto e Campo Belo do Sul, na Serra.

A distância é de cerca de 190 quilômetros. De carro, o motorista levaria cerca de quatro horas.

Meteoro percorre céu em Santa Catarina

O registro foi feito às 20h01 de quarta-feira (25). A Bramon afirmou que o meteoro passou com uma velocidade de mais de 100 mil km/h.

O objeto foi flagrado pelas câmeras de dois astrônomos. Uma em Monte Castelo, no Norte do estado, e outra em Florianópolis.

Passagem de meteoro vista por câmera em Florianópolis

Os dados obtidos através da triangulação das duas estações indicam que o meteoro tornou-se visível sobre o município de Antônio Carlos a uma altitude de cerca de 102 km e desapareceu sobre o município de Campo Belo do Sul a 70 km de altitude.

O que são meteoros?

Segundo o astrônomo Jocimar Justino, meteoro é o fenômeno luminoso.

“O meteoro pode ser causado pela entrada de qualquer objeto sólido na atmosfera terrestre. Geralmente são causados por meteoroides, que são rochas de até um metro. Se passar de um metro, passam a ser chamados de asteroides. Já os meteoritos são as rochas que eventualmente sobrevivem ao calor gerado na entrada atmosférica e acabam chegando ao solo”, afirma.

