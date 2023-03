Meteorologia prevê chuva em todo estado esta semana

Nesta segunda-feira (13) foram registradas chuvas de aproximadamente 40 milímetros no Sul de Sergipe. Tempo nublado em Aracaju (SE)

Leonardo Barreto/ g1

A semana começou com chuva em Sergipe e deve continuar assim pelos próximos dias. Esta é a previsão apontada pelo meteorologista Overland Amaral.

Segundo ele, março, abril e maio concentram os maiores volumes de chuvas no estado e essas precipitações, que começam na noite desse domingo (12), já estavam previstas.

“As pancadas de chuvas atingem todo o estado. No Sul de Sergipe, nesta segunda-feira (13) foram registradas pancadas com volume de 40 milímetros, essa é uma característica que deve se estender para outras regiões do estado”, explicou.

Ainda segundo Overland, Sergipe está sob atuação de uma área de instabilidade convectiva, formada pela intensa evaporação, provocada pelo calor e que gera chuvas volumosas acompanhadas de trovoadas.

