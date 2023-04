Meteoros e ‘raios vermelhos’ colorem céu e são flagrados por câmera em SC; VÍDEO

Registro foi feito com 4 câmeras, conta astrônomo amador. Flagrante foi em Monte Castelo, no Norte catarinense. Raios vermelhos e meteoros no céu de Monte Castelo, em Santa Catarina

Meteoros e o fenômeno conhecido como “raios vermelhos” foram flagrados por câmeras em Monte Castelo, no Norte catarinense, e coloriram o céu. O registro foi feito por quatro equipamentos, segundo o astrônomo amador Jocimar Justino.

Os flagrantes ocorreram entre 23h de quarta-feira (29) e 6h de quinta (30). “Registrei em quatro câmeras, apontadas para Sul, Norte, Leste e Oeste. Essa é a primeira vez que registro em todas as direções em uma noite”, disse o astrônomo amador.

No vídeo, é possível ver os meteoros, em cor branca. Os raios vermelhos também aparecem. O astrônomo explicou melhor através da imagem abaixo.

Meteoros, estrelas e raios vermelhos em Monte Castelo

Jocimar Justino/Arquivo pessoal

“Essa imagem é uma sobreposição de todas as imagens feitas pela câmera durante a noite. Os riscos brancos são meteoros, que geralmente são pequenas partículas espaciais que entram na atmosfera terrestre em alta velocidade. Os pontilhados circulares são estrelas, fica marcado o local no céu onde elas apareceram durante a noite. Essa câmera está apontada na direção Norte. Já no lado direito da imagem, aparece um sprite [raio vermelho] bem destacado na cor vermelho/rosa”.

O que são “sprites vermelhos”?

Os raios vermelhos também são conhecidos como sprites. Eles são tipos de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens e, geralmente, possuem cor avermelhada.

Sobreposição de imagens com meteoros, estrelas e raios vermelhos em Monte Castelo

Jocimar Justino/Arquivo pessoal

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) afirmou que os “sprites vermelhos” ocorrem acima de nuvens de tempestade e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da mesosfera, a cerca de 95 quilômetros de altitude.

Em determinado momento, essa descarga elétrica gera um flash de plasma que, por alguns milissegundos, torna-se iluminado, com diversos formatos.

“Embora os sprites sejam um fenômeno relativamente novo em termos de descoberta e estudo científico, eles têm sido cada vez mais observados e estudados nas últimas décadas, graças ao avanço da tecnologia de observação e à crescente compreensão dos processos físicos envolvidos na produção dos sprites. Hoje, os sprites são considerados uma importante área de pesquisa em física atmosférica”, disse Justino.

