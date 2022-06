Mettete il ghiaccio nell’asciugatrice, il risultato sarà incredibile e non dovrete più fare nulla. Guarda

Basta mettere un po’ di ghiaccio nell’asciugatrice per avere capi perfettamente stirati ed evitare il ferro da stiro. Oggi ricorriamo a soluzioni artificiali per ogni piccolo problema. Nell’epoca del consumismo, ci stiamo affidando sempre più ai robot, dimenticando i vecchi e sani rimedi della nonna. Certo, tutto risulta essere molto più comodo. Ma quello che cambia è il risultato finale. Come nel caso delle lavatrici, che sono diventate indispensabili per lavare i nostri vestiti in modo automatico, senza dover passare ore e ore con le mani nell’acqua per dover strofinare e pulire capo per capo.

Certamente le lavatrici sono state una grande invenzione per l’uomo, così come tanti altri macchinari che sono diventati indispensabili nella nostra vita quotidiana. Ma anche utilizzando il moderno apparecchio, conviene sapere che esistono diversi metodi naturali per rendere il vostro bucato migliore, senza dover per forza ricorrere a quei prodotti chimici di dubbia provenienza. Non solo il ghiaccio, sono tantissimi gli accorgimenti che possiamo avere quando stiamo per lavare i nostri panni sporchi. Adesso vedremo alcuni dei maggiori rimedi naturali da utilizzare in casa.

Spesso, per lavare bene i capi di colore bianco, scegliamo di utilizzare la candeggina. Questa però non è assolutamente la migliore soluzione, in quanto indebolisce le fibre tessili. Al suo posto, possiamo utilizzare un mix di bicarbonato, limone, acqua ossigenata e cenere. Tutti ingredienti che si possono reperire facilmente e che non danneggiano né i capi né l’ambiente. Prima di arrivare alla magia del ghiaccio, vediamo come eliminare definitivamente dai panni sporchi gli odori sgradevoli. Ce ne sono alcuni, infatti, che restano impregnati per giorni e giorni, come quello di sudore o di fumo.

In questo caso bisogna creare una pasta utilizzando il bicarbonato e l’acqua. Una volta ottenuta la giusta consistenza, bisogna applicarla nella zona delle ascelle o nei punti in cui si sente maggiormente l’odore, prima di mettere l’abito in lavatrice. Un altro rimedio naturale contro i cattivi odori è l’aceto bianco, da spruzzare nelle aree interessate. Se il ghiaccio ci permette di non stirare i vestiti, il talco in polvere ci permette di eliminarne le macchie. Soprattutto quelle di olio, notoriamente difficili da far scomparire. Bisogna metterlo sulla macchia in modo che la assorba prima di lavare il capo in lavatrice.

Acqua e aceto invece sono perfetti per eliminare le macchie di trucco. Infine, l’acqua ossigenata è l’unica in grado di pulire perfettamente le macchie di sangue. Ma il rimedio sicuramente più importante e anche più semplice da utilizzare è il ghiaccio nell’asciugatrice. Se la lavatrice ha preso il nostro posto nel lavaggio dei vestiti, non c’è nessun robot che invece li stira al nostro posto. Stirare è sicuramente la parte più antipatica dei doveri casalinghi, senza considerare il conseguente mal di schiena. Mettendo un cubetto di ghiaccio nell’asciugatrice, il vapore generato dal suo scioglimento avrà l’effetto di stirare i tessuti, evitando così di farlo una volta asciutti. Per ricevere tanti consigli seguiteci anche sui nostri profili Facebook e INSTAGRAM

