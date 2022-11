Mettete il limone nell’acqua di cottura: Il risultato sarà incredibile. Il trucco che nessuno conosce

Le uova sono l’alimento e l’ingrediente per eccellenza, utilizzate per la maggior parte delle ricette mondiali. Vengono infatti utilizzate tanto per le ricette salate che per quelle dolci. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che si tratta di un alimento super nutriente e ricco di fonti essenziali anche se inserito in una normale dieta e quindi mangiato come unico protagonista. Innumerevoli sono le modalità di cottura dell’uovo, sperimentate ormai anche da chef stellati.

Antiossidanti, proteine, vitamina D: questi sono alcuni degli elementi positivi che troviamo nelle uova. Uno dei modi più semplici per mangiarle è sicuramente cucinarle bollite. Un valido alleato per la vostra bollitura potrebbe essere il limone. Sappiamo che il limone è invece ricchissimo di vitamina C, insieme a tantissimi Sali minerali ed antiossidanti che riducono l’invecchiamento precoce delle cellule. Di conseguenza, il mix dei due alimenti potrà solo fare bene.

I vantaggi del limone nell’acqua

Oltre ai vantaggi legati ai nutrienti del limone, la sua aggiunta nell’acqua di cottura per la bollitura delle uova può essere indispensabile e utile anche per un altro motivo. Chiunque abbia mai bollito un uovo sodo, sa che dopo è molto difficile sbucciarlo, soprattutto se è ancora molto caldo e non vi piace farlo raffreddare. Aggiungendo del succo di limone all’acqua di cottura potrete risolvere anche questo problema. Difatti, la buccia verrà via con molta più facilità.

Il succo di limone va aggiunto all’acqua delle uova solo a metà cottura. A quel punto, abbassate immediatamente la fiamma e la temperatura dell’acqua. Terminato il processo di cottura, potrete rendervi immediatamente conto dell’estrema facilità con cui riuscirete a rimuovere la buccia delle uova, anche quando sono ancora molto calde. Inoltre, potrete notare anche un gusto molto particolare lasciato proprio dall’aroma di limone inserito nell’acqua. Insomma, aggiungere il limone mentre bollite le uova può solo farvi bene.

Mettete il limone nell’acqua di cottura: Il risultato sarà incredibile. Il trucco che nessuno conosce scritto su Più Ricette da Imma.

Ufficio Stampa