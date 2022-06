Metti nella lavatrice una spugnetta per i piatti: il risultato è miracoloso. Guarda

D’estate e in qualsiasi giorno dell’anno, chi ha animali domestici in casa sa cosa vuol dire dover affrontare il problema dei peli che invadono gli ambienti. Cani e gatti perdono il pelo come noi perdiamo i capelli ed è più che normale. Ciò che non è normale è lasciare che si accumulino per mancanza di metodi nell’affrontare e risolvere il problema. Un problema che non implica soltanto la pulizia e l’igiene ma anche la nostra salute e quella dei nostri amici a quattro zampe. Cani e gatti possono rischiare di ingoiare palle di pelo.I peli invadono casa e si attaccano ai vestiti. Bisogna assolutamente risolvere quando laviamo il bucato in lavatrice, ecco come.

Lavatrice: primo consiglio per liberarsi dei peli di cani e gatti

Esistono tre soluzioni o, meglio, una triplice soluzione per sbarazzarsi di peli e pelucchi di cani e gatti. Il primo consiglio che fa parte della triplice soluzione è ricordarsi di evitare i tipici errori di sempre:

Non sovraccaricare la lavatrice.

Chiudi con attenzione le zip dei vestiti;

Rivolta le tasche dei pantaloni e le maglie di cotone;

Lega le stringhe di felpe e pantaloncini;

Non lasciare il bucato in lavatrice troppo a lungo dopo il lavaggio perché si creano muffe.

Secondo consiglio: aggiungi questo prima di azionare la lavatrice

Prima di azionare la lavatrice, ricordati di aggiungere un bicchiere di aceto bianco nello sportellino dell’ammorbidente: serve ad eliminare dai tessuti i peli degli animali. Il secondo consiglio strategico consiste nell’inserire nella lavatrice una spugnetta per i piatti, possibilmente quella gialla da un lato e verde dall’altro. E’ un’operazione semplicissima: basta metterla nel cestello insieme ai panni. A fine lavaggio, noterai molti peli rimasti attaccati nella parte verde della spugnetta.

Terzo consiglio: usa sfere per bucato e salviette umidificate

Eccoci arrivati al terzo trucco che consiste nell’utilizzare palline di plastica: sono economiche e facilmente reperibili anche online. Sono note anche come “sfere per bucato”, “palline leva pelucchi”, “cattura peli lavatrice”. Sono in pochi, inoltre, ad usare salviette umidificate: vanno inserite nel cestello e servono soprattutto ad eliminare la lanugine. Sono sufficienti due salviette umidificate. Attenzione, però: bisogna impostare il ciclo della centrifuga delicato.

