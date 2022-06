Metti una pastiglia per lavastoviglie nel forno, Il risultato è incredibile. Guarda

Gli amanti della pulizia saranno felicissimi di scoprire che per eliminare le macchie di sporco dal forno basterà utilizzare una pastiglia per lavastoviglie. Anche quando la casa risplende c’è qualche macchio sul vetro dell’elettrodomestico che fatica ad andare via. Il cibo infatti entrando in contatto con il calore si brucia, e risulta difficilissimo da togliere. Di rimedi ce ne sono molti e di diverso tipo, ma non tutti sono realmente efficaci. Si parte ovviamente con i rimedi della nonna, tra i nostri preferiti. Infatti si possono utilizzare elementi naturali come bicarbonato di sodio e aceto.

Se non bastasse, si passa a metodi più aggressivi per cercare di eliminare le macchie dal vetro del forno, come lo sgrassatore e la retina di alluminio. Probabilmente il risultato sarà migliore, ma si corre il rischio di graffiare la superficie, che non tornerà mai più a splendere. Ma c’è un rimedio intermedio, forte abbastanza da eliminare definitivamente lo sporco, ma non abbastanza da danneggiare l’elettrodomestico. Stiamo parlando delle pastiglie che si utilizzano nella lavastoviglie. Queste sono realizzate con un detersivo concentrato molto forte, che serve a far brillare i piatti.

Talmente forte da poter anche eliminare le macchie dal forno. Queste sono molto più difficili da eliminare, rispetto allo sporco che si forma nei piatti in cui mangiamo. Ma le pastiglie da lavastoviglie promettono di essere la giusta soluzione. La loro superficie abrasiva infatti permetterà di eliminare anche le macchie che non sono state tolte da tempo e si sono attaccate alla superficie. Allo stesso tempo, sono abbastanza morbide da non causare danni e non graffiare il vetro. Insomma, sono proprio lo strumento perfetto per pulire, da provare immediatamente.

Prima c’è bisogno di sapere come fare. Per pulire bene il forno e rimuovere le macchie dal vetro c’è bisogno di una pastiglia per lavastoviglie e un bel bicchiere di acqua tiepida. Bisogna immergere la pastiglie dell’acqua, e aspettare che ne assorba un po’, facendo attenzione che non la assorba al punto di sgretolarsi. Quindi, bisogna prendere la pastiglia e poggiarla direttamente sul ripiano da pulire. Non c’è bisogno di retine o pezze, basterà accompagnare il detersivo concentrato con la mano, compiendo dei movimenti circolatori. La pastiglia comincerà a rilasciare il detersivo e a pulire il vetro.

Se comincia a seccarsi, bisogna semplicemente immergere ancora una volta la pastiglia per lavastoviglie nell’acqua tiepida e aspettare di nuovo che assorba l’acqua. Quindi, ripetere l’operazione finché l’intera pastiglia non si sarà consumata. Questo detersivo concentrato sarà in grado di eliminare anche le macchie più dure da andar via. Oltre al vetro, si può pulire in questo modo anche la parte metallica circostante la porta del forno. Ovviamente, bisognerà utilizzare una maggiore pressione per ottenere lo stesso risultato. Quando la pastiglia ha concluso il suo lavoro, bisogna rimuoverne i residui con un panno umido.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

L’articolo Metti una pastiglia per lavastoviglie nel forno, Il risultato è incredibile. Guarda proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.