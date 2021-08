Mezzelune fritte robiola e acciughe. Ricetta facile di Benedetta.

Questa è una ricetta salata gustosa e sfiziosa con la quale riesco a far mangiare le acciughe persino a Marco, che non le ama tantissimo. Parlo delle Mezzelune con robiola e acciughe, che io trovo deliziose e perfette per essere servite a un aperitivo o ad una cena in piedi tra amici, perché sono buonissime sia calde che fredde!

Semplici ma molto saporite, queste mezzelune fritte si preparano velocemente e in pochi passaggi: la prima cosa da fare sarà preparare l’impasto, che faremo con farina, latte e burro fuso. Dopo averlo steso, ricaveremo dei dischi utilizzando un coppapasta: io ne ho usato uno da 8 cm di diametro e ho ricavato circa 20 dischi, che è il numero ideale con le dosi di questa ricetta. Poi prepareremo il gustoso ripieno che avrà come protagonista la robiola, insaporita con prezzemolo, sale e pepe. Sulla noce di robiola metteremo mezzo filetto d’acciuga, che donerà al ripieno delle mezzelune un sapore deciso e sapido. Dopo averle impanate, friggeremo le nostre mezzelune robiola e acciughe fino a farle diventare belle dorate e croccanti.

Proprio non ci piacciono le acciughe? Nessun problema: prepariamo nello stesso modo una versione alternativa con ripieno di robiola, mortadella e granella di pistacchi. Saranno ugualmente irresistibili!

Vedrete, queste mezzelune con robiola e acciughe lasceranno i vostri ospiti a bocca aperta e… stomaco pieno! Vediamo insieme come prepararle e mi raccomando: scrivetemi nei commenti se vi son piaciute e mandatemi le foto delle vostre!

