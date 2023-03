Mgff e gli Oscar95 del Corsera, c’è la Calabria ma manca Catanzaro: cambio location in vista?

Il Magna Graecia Film Festival, la rassegna cinematografica che ogni estate illumina la Calabria, ha griffato la pagina speciale realizzata dal Corriere della Sera in occasione dell’edizione 2023 degli Oscar. Un’eccezionale vetrina mediatica che rafforza la partnership tra il “papà” del festival Gianvito Casadonte e Rcs, editrice del principale quotidiano italiano. Nel banner, a corredo dello speciale che ha registrato milioni di visite oltre al logo di promozione del Magna Graecia Film Festival, anche quelli degli enti e delle aziende che sostengono l’iniziativa e, tra questi, il Ministero della Cultura e la Regione Calabria. Non è passata inosservata, però, l’assenza del Comune di Catanzaro.

Da Catanzaro a Tropea?

Un’assenza che fa rumore e amplifica le voci che vorrebbero il Magna Graecia Film Festival lontano da Catanzaro nell’edizione del 2023 in programma la prossima estate. Gianvito Casadonte, d’altronde, ha ricevuto in questi mesi una miriade di proposte da diverse località turistiche del meridione. Affascinante quella di Tropea, forse la città calabrese più conosciuta al mondo. Unire il logo del Mgff a quello della perla del Tirreno sarebbe un’operazione di marketing eccezionale perché porterebbe alla fusione di due brand di grandissimo successo. Fin qui Casadonte è rimasto in silenzio. Contattato da Calabria7 ha preferito non rilasciare alcun commento ma crescono le voci di un possibile trasferimento del festival che in questi venti anni ha sempre avuto come location il porto di Catanzaro. Dal Corriere della Sera arriva un altro indizio. Non ancora una prova ma i rapporti con il Comune e con l’assessorato alla Cultura sarebbero tiepidi se non addirittura congelati. Dai diretti interessati si attendono conferme o smentite.

Vito Califano