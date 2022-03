“mi-hanno-cacciato-dalla-rai”:-lo-sfogo-choc-di-mara-venier-sconvolge-i-fan.-c’entra-maria-de-filippi

“Licenziata dalla Rai”, Mara Venier racconta il suo periodo buio: salvata dalla ‘dirimpettaia’. Non sempre Mara Venier ha occasione di raccontarsi, quando lo fa racconta sempre aneddoti fondamentali della sua vita. Adesso è la Regina della Rai, ma in passato non è stato tutto rosa e fiori ed a tenderle la mano ci ha pensato la sua ‘dirimpettaia’. Mara Venier si è raccontata in una serie di aneddoti lungo la sua carriera.

In una lunga intervista al settimanale Chi, Mara Venier ha raccontato di essere tornata a Venezia dopo sette lunghi anni: l’ultima volta c’era stata in occasione della scomparsa di sua mamma cui, come spesso ha raccontato, era molto legata. “Prima non ce la facevo: troppa sofferenza”, ha iniziato la conduttrice, “rivedere i luoghi dell’infanzia è struggente, ma cura l’anima. Qui ho sentito mamma vicina e come la volevo io: bella e senza dolore”.

La conduttrice di Domenica In ha sempre parlato bene della sua Venezia, ha avuto spesso contatti con il sindaco della sua città, anche durante la pandemia in cui l’unico programma ad essere trasmesso in diretta era proprio il suo. Proprio per quel che riguarda l’aspetto professionale, Mara Venier si è lasciata ad una confessione.

Mara Venier su Maria De Filippi: “Le sono estremamente grata”

Maria De Filippi e Mara Venier sono molto amiche, oltre ad essere colleghe anche se per due emittenti differenti ed il motivo proviene da un po’ di tempo fa. Le due si incontrano spesso e volentieri nei programmi l’una dell’altra e come ha raccontato la conduttrice di Domenica In: “Non posso che ringraziarla anche ora e qui. Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia – voglio ricordare quei momenti quando tutto era difficile – Maria mi ha dato un lavoro. Il lavoro è molto importante, avere un appuntamento con il pubblico, avere un dovere nei confronti di chi ti offre un lavoro, è fondamentale”.

Adesso, però, la domenica sono l’una contro l’altra in un appuntamento che i telespettatori aspettano ogni settimana con due programmi di punta: “Me la sono ritrovata quest’anno, non dico avversaria, dico ‘dirimpettaia’. Lo sa? Maurizio Costanzo mi chiamava così quando io conducevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica”. Il suo sogno? “Una trasmissione con noi tre, io, Maria e Sabrina Ferilli!”.

