Mia Ceran è incinta, l’annuncio a Quelli che il calcio

Mia Ceran, la giornalista e conduttrice accanto a Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu di Quelli che il calcio, ha annunciato in diretta tv di essere in dolce attesa. Attraverso un piccolo sketch in apertura di puntata, infatti, il volto femminile della trasmissione di Rai2 ha condiviso con il pubblico questa grande notizia.

L’annuncio in tv

Dopo una entrata trionfante in studio, seguita a ruota dai suoi instancabili colleghi, Mia Ceran, sollecitata proprio da Luca e Paolo annuncia al pubblico la lieta notizia. I due conduttori scherzano, alludendo al fatto sia già evidente il pancione e, infatti, le chiedono “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”. Quasi stupita dalla domanda la giornalista si guarda intorno, come se avesse improvvisamente ricordato qualcosa: “Ah sì, aspetto un bambino”, scatenando uno scrosciante applauso in studio.

Le foto pubblicate su Instagram

Lo aveva rivelato in qualche modo anche su Instagram, pubblicando due scatti inequivocabili, dove le rotondità della gravidanza erano ben in vista, scrivendo accanto agli scatti: “Grandi attese e stavolta non parlo della puntata”. Il post è stato immediatamente commentato da colleghi e amici che hanno rivolto i loro auguri alla giornalista che appare sorridente e felice con le mani poggiate sul ventre, in attesa del suo primo figlio insieme al compagno Malcom Pagani, vicedirettore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e Barbara Alberti.

Chi è Mia Ceran

Di origini tedesche, ma cresciuta fino ai 13 anni negli Stati Uniti, Mia Ceran è arrivata in Italia seguendo i suoi genitori, che quando era poco più che una ragazzina si sono trasferiti a Roma. Affascinata dal lavoro della madre, giornalista, Mia intraprende gli studi che le permetteranno di iniziare collaborazioni fruttuose con le più importanti testate giornalistiche anche al di fuori dell’Italia. Muove i suoi primi passi nel mondo del giornalismo alla CNN italiana, passando poi a lavorare per Mediaset dove lavora per il Tg5, Matrix e Studio Aperto. Dopo questo primo periodo passa, poi, a La7 dove entra nel programma “L’aria che tira”. Finché, poi, non approda in Rai lavorando per trasmissioni politiche come “Agorà” e “Millenium”, quando le viene affidata la conduzione di “Uno mattina estate” accanto ad Alessio Zucchini. Dal 2016, poi, è una delle protagoniste del programma “Quelli che il calcio”.