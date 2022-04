miami:-per-contrastare-le-emissioni-di-co2-si-torna-a-parlare-del-tunnel-di-musk

Calato il sipario sulla Spring Break e Ultra, il festival musicale che raduna a Miami dalle 60 alle 70mila persone ogni anno, in città si riapre il dibattito su traffico e vivibilità.

In primo piano ritorna il progetto di Elon Musk, il magnate americano proprietario di Tesla, di costruire un tunnel sott’acqua a Miami, percorribile solo da veicoli elettrici. Una proposta che potrebbe essere valida per contenere le emissioni di gas tossici e l’inquinamento acustico causati dal traffico automobilistico che attanaglia la città.

Il progetto, ambizioso e divisorio, vede due fronti opposti: le associazioni ecologiste, che bocciano l’idea e prospettano un impatto devastante per l’ecosistema dei fondali marini, e gli amministratori locali che ne stanno valutando la fattibilità

La nuova Miami

Con la costruzione di centinaia di grattacieli negli ultimi 10 anni, Miami ha assunto una connotazione di metropoli pari a New York e Los Angeles. Uno sviluppo urbano che non è stato coadiuvato da un altrettanto piano pubblico di investimenti per la gestione del traffico e del sistema di trasporto pubblico.

Oggi la capitale del sud della Florida deve fare i conti con un traffico automobilistico che interessa soprattutto i quartieri di Brickell, Downtown, Edgewater , Miami Design Disctrict e l’isola di Miami Beach, interessati negli ultimi due anni, da una crescita demografica a dismisura.

In questa parte degli Stati Uniti, dal 2020 è in corso un fenomeno senza precedenti, la migrazione di migliaia di famiglie americane del Nord, che a seguito delle restrizioni imposti dalla pandemia di Covid-19 e complice lo smart working, hanno scoperto il piacere di vivere all’ombra delle palme, nonchè la bassa fiscalità della Florida.

Per molti di loro è stata un’esperienza tanto positiva tanto da consolidarla, stabilendo la loro residenza nel Sunshine State. Particolarmente favorita Miami che con il suo nuovo look è stata ribattezzata la “New York caraibica”.

Città sostenibile

Nella mecca americana del turismo l’aumento repentino del traffico urbano, smog e inquinamento ambiente sono un’emergenza che non può più essere ignorata. Il governo locale se ne fa carico e il sindaco, Francis Suarez, sta lavorando all’attuazione di politiche sostenibili nel riprogrammare il piano ‘trasporto e mobilità’. Tra le proposte spicca quella del magnate americano Musk che ha presentato un progetto per la costruzione di un tunnel percorribile solo da mezzi elettrici ad emissioni zero. Un strada da scavare nel sottosuolo della città e che attraversi il fiume Miami River, oggi bypassato da ponti levatoi.

Il piano della nuova infrastruttura, scavata a 3 chilometri di profondità sotto il Miami River, lunga circa 4 kilometri, prevede il collegamento dei punti nevralgici della città, consentendo la riprogettazione urbanistica in superfice. Molte aeree, tra cui la crescente Downtown, liberate dal traffico automobilistico, sono pedonalizzate e destinate solo al transito di mezzi di trasporto pubblico.

Il tunnel di Miami è una replica del progetto pilota di Los Angeles – con il Dugount Loop e di Las Vegas – con il Vegas Loop. Entrambi sono stati realizzati dalla societa Early Boring Co. di proprietà di Elon Musk. Due opere che hanno aperto nuove prospettive nella programmazione urbana sostenibile dei grandi centri urbani.

Lo scorso anno, il sindaco Suarez e altri funzionari locali si sono recati in Nevada per visitare il tunnel “gemello” di Las Vegas. Un corridoio sotterraneo lungo circa 4 chilometri che collega tre stazioni passeggeri con veicoli elettrici Tesla”. L’opera in realtà è parte di un progetto più strutturato, che prevede la realizzazione di un collegamento fino all’aeroporto, lungo oltre 50 chilometri. La trasferta ha entusiasmato il primo cittadino miamino tanto da fargli pubblicare sui social “ non vedo l’ora che si possa fare anche da noi”.

I no degli ambientalisti

A mostrarsi sul piede di guerra sono le associazioni ambientaliste della Florida che esprimono preoccupazione per il futuro della città e l’incolumità dei cittadini. L’area metropolitana di Miami è costruita su una roccia calcarea – spugnosa, chiamata calcareo oolite, che non assicura una sicurezza strutturale sotto terra. Secondo uno studio del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) la roccia calcarea e l’impatto dell’innalzamento del livello del mare sono tra i punti critici per la realizzazione dell’opera.

A sostegno del “No”- nei mesi scorsi – è intervenuta tra gli altri, Mika McKinnon, geofisico e docente della facoltà di Scienze dell’Università di Vancouver. La scienziata ha invitato a riflettere sul progetto per ‘evitare una catastrofe’. Come riportato dalla stampa locale, la studiosa ha spiegato il potenziale effetto domino del disastro: “ Il rischio di rottura della falda – ha detto- potrebbe avere una causa ed effetto indiretto, quindi impattare anche su zone distanti chilometri” .

Chi conosce la città sa che questo è il motivo per cui la più grande città della Florida non ha una metropolitana sotterranea, cosi come le ville e i palazzi, non hanno scantinati e garage sottoterra. Tra i dubbi espressi dagli esperti ci sono anche i calcoli economici presentati. I 30 milioni previsti nel progetto Musk per Miami potrebbero tranquillamente schizzare a 750 milioni, proprio per la friabilità del terreno. Una ipotesi che il magnate ha smentito, spiegando che i tunnel costruiti dalla sua Boring Co. sono ecologici, perché percorribili solo da veicoli elettrici. Una caratteristica che li rende significativamente più economici di quelli tradizionali che necessitano invece di sistemi di areazione ed infrastrutture speciali per espellere i fumi dei combustibili fossili.

Port of Miami Tunnel

Sul piano del confronto politico e scientifico non può mancare il riferimento ad una opera simile già realizzata a Miami, il Port of Miami Tunnel, che collega direttamente la Watson Island dove insiste il porto marittimo- con le autostrade I-395 e I-95.

Una strada sotterranea di 2 chilometri che migliora notevolmente il flusso del traffico nel centro di Miami e che secondo i dati pubblicati dal dipartimento di transito della città, è attraversata da oltre 16 mila veicoli al giorno. Miami ha il più grande porto commerciale e crocieristico del Sud-Est degli Stati Uniti.

Un’opera che ha richiesto circa quattro anni di lavori ed è costato 1,1 miliardi di dollari.

