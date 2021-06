Torna a Londra, con un’attesissima mostra alla Thompson’s Gallery, il pittore astratto Michael Adamson (1971), fra i più rappresentativi della scena artistica canadese. Formatosi alla Emily Carr University of Art and Design di Vancouver e alla Kunsthochschule Kassel, Adamson inizia nel 1998 a produrre i suoi inconfondibili dipinti a griglia, sottili scacchiere geometriche che rispecchiano la trama e la tessitura della tela. Combinando la sua formazione tecnica e pittorica con i primi esperimenti nel campo video-fotografico, Adamson si è distinto grazie a uno stile compositivo unico e innegabilmente seducente. Influenzato dai pittori modernisti come Hans Hofmann e Gerhard Richter, Adamson considera il paesaggio come una successione di linee delimitate da un’indefinita quanto sfumata linea dell’orizzonte.

Michael Adamson, Contrast Chrome, courtesy Thompson Gallery London

I suoi dipinti appaiono come una sorta di personale stenografia della natura, una texture vivace e sauvage di idee, riflessioni ed emozioni. “Northern Vistas” , in programma alla Thompson Gallery fino al 10 luglio 2021, si ispira alle opere dell’espressionismo astratto di Hans Hofmann e rende manifestamente omaggio a Tom Thomson del Gruppo dei Sette, artista famoso per la sua rappresentazione della natura canadese. Gli oli luminosi disposti in schemi geometrici raffigurano il paesaggio nordamericano parcellizzato in griglie, come grandi quadranti che attraversano la metà superiore di un continente. La popolarità di Michael Adamson è globale: le sue opere sono presenti in gallerie e collezioni in tutta Europa, fino a Hong Kong. Nel 2016 la Thompson Gallery gli aveva già reso omaggio con una interessante personale. Fra le altre mostre ricordiamo quelle alla Couture Galleri di Stoccolma (2016), e nel 2020, Abstraction in the Extended Field alla Art Gallery of Northumberland di Cobourg, Ontario.