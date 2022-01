Michael Jackson : ces terribles insultes qu’il lançait à sa soeur Janet en lien avec ses troubles alimentaires

Dans le documentaire Janet dont la diffusion commencera aux Etats-Unis le 28 janvier 2022, Janet Jackson se livre comme jamais et parle notamment de sa relation avec son grand frère, Michael Jackson. Si elle était très proche de celui qui était aux yeux du monde entier le roi de la pop, la chanteuse révèle aussi dans ce témoignage inédit en quatre parties que l’artiste était parfois très moqueur et cruel au sujet de l’apparence physique de sa cadette. L’interprète des tubes What have you done for me lately ? ou encore Together again se souvient…

Au cours du documentaire dont Janet Jackson fait l’objet, celle-ci se rappelle que Michael Jackson critiquait durement son poids : “Parfois, Mike me taquinait et me donnait des surnoms. ‘Cochonne, jument, truie, vache.’ Cela le faisait rire et j’en riais aussi, mais quelque part au fond de moi cela me blessait. Quand quelqu’un vous dit que vous êtes trop grosse, cela vous affecte.” Janet Jackson va plus loin et révèle avoir connu ses premiers problèmes de poids dans les années 1970, quand elle a rejoint à l’âge de 11 ans la sitcom Good Times.

Janet Jackson se souvient que Michael Jackson l’insultait de “vache”

Avec franchise, Janet Jackson détaille ses troubles alimentaires : “Je suis une mangeuse émotionnelle, quand je suis stressée ou que quelque chose me travaille, manger me réconforte. J’ai fait Good Times, c’est là que les soucis avec mon poids ont débuté et que j’ai commencé à me regarder.” Au fil des années, celle qui est devenue mère en 2017 à l’âge de 50 ans a hélas souvent été en proie au yoyo par rapport à ses kilos.

