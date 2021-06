Michael Jackson, dopo la scomparsa un nuovo record: “Il più grande di sempre”

Oggi sono 12 anni dalla morte del “Re del pop”: Michael Jackson, un mito che non ha smesso di stupire.

Michael Jackson (Getty Images)

La sua è stata una carriera in continua ascesa. Ma ad ogni record infranto ha fatto da contraltare una polemica, una caduta, uno scandalo.

Tanto bravo quanto maledetto, controverso, dibattuto. Anche nella morte, la grandezza e la sofferenza dell’artista hanno reso memorabile e terribile il momento.

Michael Jackson è morto per un’overdose di propofol, un potente anestetico che gli era stato prescritto dal dottor Conrad Murray, poi condannato a quattro anni per omicidio colposo.

Il farmaco si era reso necessario per contrastare l’insonnia cronica di cui il cantante soffriva da molti anni, un’insonnia patologica che lo costringeva ad assumere medicine per dormire sempre più potenti.

Michael Jackson: una morte che ha fatto piangere il mondo

Fu così che il 25 giugno di dodici anni fa si arrivò ala tragedia. Michael si addormentò ma l’anestetico gli provocò un arresto cardiocircolatorio che lo uccise.

Il cordoglio del mondo fu immenso. Basti pensare che i suoi album occuparono per giorni interi le prime nove posizioni della classifica di vendite, segno di un amore mai spento per la star.

Michael Jackson, 1986. (Getty Images)

Un uomo controverso. Col corpo segnato dalle cicatrici dei mille interventi subiti per uno sbiancamento della pelle che gli causò drammatici problemi di salute. Calvo e con il cranio coperto da una parrucca, per un tragico incidente di scena che gli fece perdere tutti i capelli.

Accusato di crimini terribili contro i bambini, perpetrati nella sua casa-parco giochi privato e rimasti come un’ombra ad aleggiare attorno alla sua reputazione.

Eppure grandioso, capace di perle come Thriller, Billy Jean, We are the world. Ricchissimo, al punto di acquistare i diritti d’autore delle canzoni dei Beatles.

E amato al punto di aver mantenuto un record dopo dodici anni: il suo funerale è ancora l’evento televisivo più seguito nella storia.

Un’audience tra i 2,5 ed i 3 miliardi di persone al mondo: in pratica, il 50% della popolazione mondiale ha assistito in diretta ai suoi funerali.