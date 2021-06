michael-osterholm:-l’uomo-al-centro-dell’operazione-covid-19

Michael Osterholm è l’attuale direttore del CIDRAP (Center for Infectious Disease and Research Policy) che è stato fondato nel 2001 ed è Regents Professor presso l’Università del Minnesota. È anche McKnight Presidential Endwed Chair in Public Health, Professore insegnante presso la Division of Environmental Health Services, Professor in Technological Leadership Institute College of Science and Engineering, oltre a occupare molte altre posizioni accreditate chiave.

Mike Osterholm è anche consulente di CDC, WHO, NIH, FDA, DOD. Ha consigliato vari presidenti e leader stranieri come il defunto re Hussein di Giordania. È stato nominato membro del National Science Advisory Board on Biosecurity da Michael Leavitt, Segretario di HHS nel 2005.

Nell’ottobre 2008, Osterholm è stato nominato membro del gruppo di lavoro del World Economic Forum sulle pandemie. Dal 2001 al 2005, Osterholm è stato il “consulente speciale” di Tommy Thompson e nel 2002 è stato nominato da Thompson come suo rappresentante nel team di gestione ad interim per guidare il CDC. Dopo che Julie Gherberding è stata nominata direttrice del CDC nel 2002, Osterholm ha assistito nella sua transizione, che è stata completata nel gennaio del 2003. Dal 2007 al 2014 è stato il principale investigatore e direttore del Minnesota Center of Excellence for Influenza Research and Surveillance, supportato dall’NIH. .

Osterholm ha scritto molti libri e pubblicato molti articoli su JAMA, Lancet e altre influenti riviste mediche. Ad esempio: Il bisogno impellente di vaccini antinfluenzali che cambiano le regole del gioco di Michael T. Osterholm, PhD, MPH.

Osterholm è stato il leader internazionale sugli agenti biologici che prendono di mira le popolazioni civili. È l’ex presidente del CSTE (l’agenzia responsabile della sorveglianza di questa pandemia per il CDC). È anche membro di ASM, IOM, IDSA, ASP, CEIRS, CLF, IVR, PPAC, COBRA, UNCOVER, VEIDOH.

CIDRAP è un Centro Consorziato. I finanziamenti provengono da molte fonti tra cui la Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, The Carlsburg Foundation, Bush Foundation, Walton Family Foundation, Merck and Co, CDC Foundation, Mayo Foundation, Leaker Foundation, WHO Foundation, CEPI e molti altri.

Come passa inosservato qualcuno con questi accreditamenti, storia, conoscenza, esperienza? In che modo Michael Ostetholm non è responsabile delle pandemie, ma hanno messo in primo piano il capro espiatorio Tony Fauci?

Michael Osterholm è stato coinvolto in più simulazioni e training da tavolo rispetto al Dr. Fauci e Bill Gates messi insieme. Tutto, da Atlantic Storm, a Spars 2025-2028, e tutto il resto.

Osterholm è responsabile del cambiamento del linguaggio medico per adattarlo al linguaggio dell’epidemiologia (cioè “asintomatico” in linguaggio medico significa sano; in epidemiologia significa una persona che è un trasmettitore che non mostra la malattia). Il linguaggio conta!

L’OMS ha realizzato il suo primo scenario con l’aiuto di Osterholm chiamato “Disease X”; ci siamo ancora! Mike Pompeo è uscito all’inizio e ha detto che si trattava di una simulazione dal vivo e quasi nessuno se ne è nemmeno accorto.

Ora abbiamo il grafene che compare nelle iniezioni. Mike Osterholm ha appena avviato un’attività come partner – utilizzando i finanziamenti dei contribuenti – chiamata Grip Molecular , che si dà il caso che realizza prodotti in grafene. https://www.gripmolecular.com/news/

Mike Osterholm è stato il primo a ricevere la chiamata su una “pandemia”. È stato anche determinante nell’eliminazione del test PCR altamente difettoso. Com’è conveniente per un rappresentante permanente del vaccino Big Pharma che spinge incessantemente il Covid vax da dietro il sipario.

Osterholm ha ordinato RNA sintetico da IDT in Iowa. Sono specializzati in geni sintetici. Sono anche l’unica azienda utilizzata dal CDC per primer e sonde. C’è solo un certo gruppo di laboratori in grado di elaborare i test e tutti ottengono i reagenti necessari dalle stesse aziende. Non c’è mai stato un virus isolato e purificato; tutto è stato sintetico. Sul sito web del CDC si afferma che nessun laboratorio dovrebbe cercare di isolare e purificare il virus.

Va anche sottolineato che Bill Gates è stato molto più che interessato al Cromosoma 8, che è il gene che si trova in ogni essere umano, che è anche il gene sintetico nel primer fornito da IDT .

Infine, va anche sottolineato che Michael Osterholm è un massone, e siede nel consiglio di amministrazione del Council of Foreign Relations. È un bel modo per concludere un curriculum perfetto per un membro della cabala globalista del NWO che esegue il GRANDE RESET . Il GRANDE RESET , ovviamente, è direttamente correlato al perseguimento aggressivo dell’infinita “Guerra ai germi assassini”.