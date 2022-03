michael-schumacher-:-son-fils,-mick,-victime-d’un-terrible-accident

Un violent crash. Les qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie Saoudite se sont déroulées ce samedi 26 mars sur le circuit de Djeddah. Pour l’occasion, Mick Schumacher était présent et bien décidé à accéder à la Q1, pour l’une des premières fois de sa carrière, mais le fils du célèbre pilote automobile a été victime d’un terrible accident. Alors qu’il était lancé à pleine vitesse, sa voiture a glissé sur un vibreur dans un virage abordé à très grande vitesse puisqu’il roulait à plus de 200 km/h. Sur les vidéos, on peut le voir aller taper dans le mur de sécurité avant d’être renvoyé de l’autre côté du circuit. Sa voiture a été complètement détruite lors du choc et les équipes médicales sont rapidement intervenues. Les drapeaux rouges ont été immédiatement agités, afin de signaler que la séance était suspendue. Une ambulance est arrivée sur le lieu de l’accident pour transporter Mick Schumacher vers le centre médical du circuit. “Nous avons entendu que Mick était conscient, sorti de son véhicule et était dirigé vers un centre médical“, a rapidement fait savoir son écurie Haas, dont il fait partie depuis 2021. Alors que le Grand Prix se déroule ce dimanche, il devrait déclaré forfait.

Alors que des informations plus précises concernant l’état de santé de Mick Schumacher devraient être données dans les prochaines heures, cet accident rappelle celui de Romain Grosjean. Le pilote français, qui faisait également partie de l’écurie Haas, avait été victime d’un choc similaire lors du Grand Prix de Bahrein en novembre 2020. Il avait perdu le contrôle de sa monoplace et avait d’abord percuté l’arrière du véhicule de Russe Daniil Kvyat avant de s’encastrer dans les glissières de protection. Les images étaient impressionnantes puisque sa voiture était scindée en deux et elle avait rapidement pris feu. Il était parvenu à s’extirper de son véhicule mais avait toutefois été gravement blessé et a gardé de lourdes séquelles aux mains. Des cicatrices qu’il avait dévoilées à ses abonnés dans une impressionnante photo en octobre dernier. “L’un des points positifs, c’est que l’on relativise beaucoup plus les petits soucis du quotidien. On profite deux fois plus de la vie” avait-il expliqué dans les colonnes de Télé 7 jours.

L’énorme crash de Mick Schumacher ➡️ Je me permet de vous montrer les images car le pilote est OK ✅#F1 #F12022 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/krz7HHoE3n — Nando F1 (@NandoOff_) March 26, 2022

Mick Schumacher : a-t-il déjà fait des confidences concernant son père ?

Sa passion pour le circuit, Mick Schumacher la tient de son père, Michael Schumacher. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport en avril 2021, il avait évoqué le jour où il a annoncé à ses parents qu’il voulait devenir pilote automobile. “J’étais avec mon père, je m’en souviens bien : nous étions à Kerpen, sur la piste de karting. Nous bavardions et il m’a demandé si je considérais la course comme un simple passe-temps ou une chose sérieuse. J’étais clair : c’était sérieux pour moi. Lui et ma mère m’ont soutenu dans ce choix“, avait-il affirmé. Toutefois, être le fils de quelqu’un de connu n’intéressait pas le jeune homme, qui a souhaité faire son propre chemin. “Moi, j’adore mon père. Je crois qu’il a toujours tout fait de la meilleure des manières. Mais je suis concentré sur moi-même, je ne cherche pas un modèle, simplement mon chemin“, avait-il conclu.

