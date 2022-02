Michel-Pierre Autissier malade et aux abois : le cri de détresse bouleversant de l’ex-enfant star des Poppys

Il est au plus mal. C’est dans les années 1970 que Michel-Pierre Autissier s’est fait connaître du grand public. Âgé de seulement huit ans, il a fait partie de la célèbre aventure musicale des Poppys, un groupe de gamins. Il a rencontré le succès durant plusieurs années mais s’est fait très discret par la suite. Dans les colonnes de la Dépêche ce vendredi 24 février, il a fait des confidences bouleversantes concernant son état de santé, qui se dégrade au quotidien. “On vient de me poser une prothèse à l’épaule droite, c’est la quatrième après l’autre épaule et les deux genoux“, a-t-il d’abord expliqué. Des soucis de santé qu’il semble toutefois collectionner avec “philosophie“, comme le rapporte le média. “Comme je suis en arrêt maladie depuis trois ans, je viens de perdre mes indemnités journalières et je n’ai plus que mon allocation d’adulte handicapé pour vivre, soit 390 euros par mois“, a-t-il révélé. “Heureusement que je suis hospitalisé, sinon je ne pourrais même pas me payer à manger“, a conclu Michel-Pierre Autissier. Des révélations très inattendues et inquiétantes.

Une situation difficile. Après sa carrière de chanteur, Michel-Pierre Autissier est devenu chauffeur. Un emploi qui lui a permis de survivre durant plusieurs années et de payer son loyer d’un montant de 400 euros. De plus, la Dépêche explique que l’administration ne l’a pas du tout aidé. “J’appelle la sécu et l’assurance maladie depuis le mois de novembre, mais je n’arrive pas à avoir de réponses à mes questions“, a-t-il d’abord déploré. Comme l’explique le média, avec son incapacité à travailler, Michel-Pierre Autissier aimerait “obtenir une reconnaissance de son invalidité en catégorie 2“. Celle-ci lui permettrait de “sortir la tête de l’eau, car à presque 62 ans, il n’a pas encore le droit de prendre sa retraite”, peut-on ensuite lire. De son côté, l’artiste assure qu’il souhaite poursuivre sa passion. “J’ai toujours ma société de production MPA Light et je veux continuer à chanter dans les fêtes de village quand mon corps me le permettra”, a-t-il affirmé. De plus, il assure être “une voix de tête, comme on a pu le constater avec les Poppys et j’ai connu la popularité, mais on a jamais touché d’argent, malgré trois procès, parce qu’on avait pas de contrat“, a-t-il conclu.

Michel-Pierre Autissier : pourquoi a-t-il souhaité prendre la parole publiquement ?

Évoquer ses problèmes de santé n’est pas toujours facile et ce n’est pas Michel-Pierre Autissier qui dira le contraire. S’il a souhaité raconter son histoire, c’est aussi car il aimerait être entendu. En effet, c’est un appel à l’attention des “services sociaux” qu’il lance dans les colonnes de la Dépêche. La raison ? “Faire reconnaître son handicap“, peut-on lire. Sera-t-il entendu ? De son côté, Michel-Pierre Autissier assure être prêt à remonter sur scène. “J’ai bien l’intention de recommencer à faire des dates“, a-t-il conclu.

Michel-Pierre Autissier © Facebook

